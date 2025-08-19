1 órája
A zene lett a térkép, az iránytű és a cél is
A zene nemcsak szórakoztat, hanem gyógyít, épít, összeköt és felszabadít – tapasztalták a mozgáskorlátozottakat segítő egyesülete tagjai.
A táncházban volt csárdás, körtánc, mindenki szívvel-lélekkel ropta a jó zenére
Fotó: egyesület
Nem mindennapi élményben volt részük azoknak, akik részt vettek a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete „A zene mindenkié” elnevezésű eseményén. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők testközelből tapasztalják meg: a zene nemcsak szórakoztat, hanem gyógyít, épít, összeköt és felszabadít. Csodálatos időutazáson vettek részt, fantasztikus dallamok kíséretében.
A civil szervezet közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Tomsits Rudolf Alapfokú Művészeti Iskola két tanárának, szakemberének vezetésével a jelenlévők nemcsak kipróbálhatták a legkülönfélébb hangszereket, izgalmas hangutazásra is indultak a zenetörténelem hullámain. Játékos, izgalmas feladatokon keresztül, együtt fedezték fel, hogyan alakult a zene az évszázadok során, és hogyan kísérte végig az emberiség történetét. A zene mindig ott volt a közösségekben, az ünnepekben, a gyógyításban és a lélek legmélyebb rezdüléseiben is.
Táncházzal zárult a program
„Hallgattunk, zenéltünk, énekeltünk, szívvel-lélekkel doboltunk a közös ritmusra. A közös zenélés és énekléshez természetesen hangszeres kíséret is társult. Kiderült: a zene sokkal több, mint dallam vagy ritmus, valójában egy szuper erő, amit mindannyian hordozunk. A programot táncház koronázta meg, volt csárdás, körtánc… A program nemcsak élményt nyújtott, hanem egy kis belső utazásra is hívott, ahol a zene lett a térkép, az iránytű és a cél is” – olvasható az élménybeszámolóban.
