A zenélő szökőkút elvarázsol és gyönyörködtet Sóstón (fotókkal, videóval)

A zenélő szökőkút különlegessége nemcsak a mozgó vízsugarakban rejlik: a látványt 8 darab díszvilágítás és az ott található kandelábereken elhelyezett kültéri hangszórókból szóló zene is kiegészíti, így a fény, a hang és a víz páratlan összhangban teremti meg az élményt. A vezérlőrendszer képes a vízjátékot az előre felprogramozott zeneszámok ritmusára igazítani, így a látogatók a zene ütemére mozgó, színesen megvilágított vízsugarakat csodálhatnak meg.

A leglátványosabb és leggazdagabb műsor minden este 21 órakor kezdődik, amikor 10 zeneszámra láthat a közönség különleges víz- és fényjátékot. A zenei blokkok idén is változatosan váltják egymást, a teljesség igénye nélkül pedig olyan előadók és zeneszerzők dallamai csendülnek fel, mint Vivaldi, Bon Jovi, Tina Turner, Dua Lipa, Rúzsa Magdi, a Bagossy Brothers, valamint a nyíregyházi zenekar, a Tortuga slágere is.