Zene a fülnek, masszázs a szemnek

1 órája

A zenélő szökőkút elvarázsol és gyönyörködtet Sóstón (fotókkal, videóval)

Címkék#Rúzsa Magdi#Bagossy Brothers#Tina Turner

A különlegessége nemcsak a mozgó vízsugarakban rejlik. A zenélő szökőkút igazi turista-látványosság.

Szon.hu

Az ország egyik leglátványosabb szökőkútja Sóstón található. Az élményfürdő előtti téren sokan megcsodálják a speciális fény-és hangeffektekkel ellátott szökőkútparkot. Az élményfürdő előtti téren minden nap 9 órakor indul be és este 11 óráig üzemel. A mintegy 500 négyzetméteres vízfelülettel rendelkező szökőkút Európában is ritkaságszámba menő, dinamikus vízképet varázsol a látogatók elé. A medencében összesen 93 darab, víz alatti, szivattyúval táplált fúvóka dolgozik, melyek mindegyike külön-külön szabályozható – ennek köszönhetően igazán látványos, egyedi vízjáték bontakozik ki.

Zenélő szökőkút Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

A zenélő szökőkút különlegessége nemcsak a mozgó vízsugarakban rejlik: a látványt 8 darab díszvilágítás és az ott található kandelábereken elhelyezett kültéri hangszórókból szóló zene is kiegészíti, így a fény, a hang és a víz páratlan összhangban teremti meg az élményt. A vezérlőrendszer képes a vízjátékot az előre felprogramozott zeneszámok ritmusára igazítani, így a látogatók a zene ütemére mozgó, színesen megvilágított vízsugarakat csodálhatnak meg.

A leglátványosabb és leggazdagabb műsor minden este 21 órakor kezdődik, amikor 10 zeneszámra láthat a közönség különleges víz- és fényjátékot. A zenei blokkok idén is változatosan váltják egymást, a teljesség igénye nélkül pedig olyan előadók és zeneszerzők dallamai csendülnek fel, mint Vivaldi, Bon Jovi, Tina Turner, Dua Lipa, Rúzsa Magdi, a Bagossy Brothers, valamint a nyíregyházi zenekar, a Tortuga slágere is.

 

 

