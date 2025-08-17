Zenés áhítat a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban

– A Nyíregyházi Evangélikus Egyház szeretettel hívja és várja az érdeklődőket zenés áhítatra augusztus 17-én, vasárnap este 18 órától az evangélikus nagytemplomba. Ez alkalommal Sárosi Dániel debreceni orgonaművész és Jantyik Hanna fuvolaművész lesz a vendégünk– invitálja a híveket és érdeklődő közönséget dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész.

A zenés áhítat arra hív, hogy a zene és az ige segítségével elcsendesedjünk, hálát adjunk, és megnyíljunk Isten Szentlelke előtt. A nyíregyházi evangélikus templomban rendszeresen tartanak zenés áhítatot, melynek során a hangszeres darabok és igei gondolatok együtt vezetik a résztvevőket az elcsendesedés útján.

