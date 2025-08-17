augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hitélet

2 órája

Zenés áhítat a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban

Címkék#zene#Sárosi Dániel#nagytemplomban#Jantyik Hanna#fuvolaművész#áhítat

Ahogyan azt Luther Márton is hangsúlyozta, az evangélikus hagyományban a zene nem csupán kiegészítője, hanem hordozója is az igei üzenetnek.

Szon.hu
Zenés áhítat a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban

Nyíregyháza, evangélikus nagytemplom

Fotó: archív, Szarka Lajos

– A Nyíregyházi Evangélikus Egyház szeretettel hívja és várja az érdeklődőket zenés áhítatra augusztus 17-én, vasárnap este 18 órától az evangélikus nagytemplomba. Ez alkalommal Sárosi Dániel debreceni orgonaművész és Jantyik Hanna fuvolaművész lesz a vendégünk– invitálja a híveket és érdeklődő közönséget dr. Kovács László Attila evangélikus lelkész. 

A zenés áhítat arra hív, hogy a zene és az ige segítségével elcsendesedjünk, hálát adjunk, és megnyíljunk Isten Szentlelke előtt. A nyíregyházi evangélikus templomban rendszeresen tartanak zenés áhítatot, melynek során a hangszeres darabok és igei gondolatok együtt vezetik a résztvevőket az elcsendesedés útján.

Cikkajánlók más témában: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu