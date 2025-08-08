1 órája
Zihált, vérzett, és még a nyelvét is elharapta! A Nádor utcán találtak rá...
A Nyíregyházán Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy hölgy a történetet és a mellékelt fotókat. Az ember szíve összeszorul, ha ránéz a képekre.
Nádor utca
Forrás: illusztráció / Google Maps
– Egy ismerősöm talált egy cicát az út szélén, a szájából vérzett és zihált – írta a posztban. – Elvittük az állatkórházba. Valószínűleg ütés érhette, de szerencsére nincs törése, légmelle sincs. A nyelvét elharapta. Orvosi ellátást kapott. A Nádor utcán találta az ismerősöm. Jelenleg nálam van a cica, de keressük a gazdáját. Chipet nem találtak benne. Aki tud róla bármit, kérem, jelezze! Ez a nyakörv volt mellette, elszakadva. Kérlek, osszátok a bejegyzést, hátha keresi valaki!
És szerencsére a bejegyzés nem maradt eredménytelen: a segítségkérés célba ért.
– Az enyém a cica! Hol található? – írta egy nő a hozzászólások között.
