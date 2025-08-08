Zihált, vérzett, és még a nyelvét is elharapta! A Nádor utcán találtak rá...

– Egy ismerősöm talált egy cicát az út szélén, a szájából vérzett és zihált – írta a posztban. – Elvittük az állatkórházba. Valószínűleg ütés érhette, de szerencsére nincs törése, légmelle sincs. A nyelvét elharapta. Orvosi ellátást kapott. A Nádor utcán találta az ismerősöm. Jelenleg nálam van a cica, de keressük a gazdáját. Chipet nem találtak benne. Aki tud róla bármit, kérem, jelezze! Ez a nyakörv volt mellette, elszakadva. Kérlek, osszátok a bejegyzést, hátha keresi valaki!

És szerencsére a bejegyzés nem maradt eredménytelen: a segítségkérés célba ért.