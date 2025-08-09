1 órája
Aki nem figyel, annak a nyaralás helyett a rendőrség jut – rád is könnyen ez a sors várhat (videóval!)
Strand, fesztivál, nyári forgatag. A zsebtolvajok kedvenc játszótere, vigyázz!
Nyár van, strand- és fesztiválszezon, turisták lepik el az utcákat. Ez a közeg igazán hívogató a zsebtolvajoknak, akik a ruhazsebek mellett a táskák-hátizsákok észrevétlen kiürítésének avatott szakértői. – hívja fel a figyelmet a rendőrség.
Zsebtolvajok– előzzük meg a bajt!
A rendőrség megosztott néhány tippet, hogy az önfeledt pihenés helyett ne a rendőrségen töltsük az időt!
- Mindig figyeljünk a környezetünkre! A zsebtolvajok igazi közege a tömeg, kihasználják a tülekedést, a tumultust, hogy észrevétlenül „dolgozhassanak”. Így például egy zsúfolt utcán, egy koncerten vagy buszon, metrón, villamoson, más tömegközlekedési eszközön érdemes fokozottan odafigyelni a körülöttünk lévőkre, persze az értékeinkre is. Ha kikeveredünk a tömegből, azonnal ellenőrizzük, hogy mindenünk megvan-e.
- Rejtsük mélyre értékeinket! Az irataink és a pénztárcánk a zsebtolvajok legkedveltebb célpontjai közé tartoznak, így soha ne tartsuk azokat a ruháink, táskáink könnyen elérhető, külső zsebeiben. Dőreség egy helyen, ugyanabban a tokban, pénztárcában tartani az iratainkat és a bankkártyát is, hiszen így egyetlen mozdulattal veszíthetjük el mindenünket. Fontos, hogy ne tartsuk az értékeinket olyan válltáskában, amit könnyedén le lehet akasztani vagy tépni rólunk.
- Óvjuk a kódot! A készpénzfelvevő automaták környékén szintén előszeretettel várakoznak éles szemű bűnözők. Az ATM-ből felvett pénzt kitépni a meglepett áldozat kezéből éppen olyan gyakran alkalmazott módszerük, mint a PIN-kód kifigyelése. A modern bűnözők azonban ennél is fifikásabbak, hiszen akár elektronikus leolvasóeszközökkel is képesek ellopni adatainkat. Ha gyanús pénzmozgást tapasztalunk a számlánkon, azonnal zároltassuk azt a bankunkkal.
Az alábbi, a rendőrség által készített videóból kiderül, a zsebtolvajok sosem egyedül "dolgoznak", hanem munkamegosztásban: elterelő, fedező, jelző, és értékmentő szerepkörben.
– Gyakori hiba a plázson, hogy pokróccal, pólóval, törölközővel letakart értéktárgyak kupaca hever: pénztárca, telefon, hordozható hangszóró, hűtőtáska vagy akár ékszer, óra. Értékeinket egyáltalán nem védi meg a pokróc anyaga, közöttük egy bűnöző feltűnés nélkül válogathat, míg mi csobbanunk egyet. Ezért a strandra csak a lehető legszükségesebb dolgokat vigyük magunkkal, amit lehet, hagyjunk a szálláson vagy az autóban, vagy használjuk a strandokon a kulcsos szekrényeket
– így szól a jótanács.
S végül fontos megemlíteni a külföldi utazásokat is. A biztosítás soha nem kidobott pénz! Külföldi utazás előtt mindig tájékozódjunk a célország bűnügyi helyzetéről – erről, sok hasznos információ mellett, a konzulátusok honlapjai adnak alapos tájékoztatást. Az állapotok megismerését követően dönthetünk arról, hogy utasbiztosítást kötünk, ami vagyoni kár esetén is fedezetet jelent. Érdemes igénybe venni az ingyenes konzuli védelmet is, így egy rövid regisztráció után a magyar kirendeltségen dolgozó szakemberektől azonnali segítséget kérhetünk nemcsak lopás, de baleset, egészségügyi vészhelyzet kapcsán is.
A legutóbb Nyíregyházán egy bűnmegelőzési akció során a Búza téri piacon adtak tanácsokat a rendőrök zsebesek ellen. Akkor Éva néni a saját történetét osztotta meg velünk.
– Megálltam itt, nézelődtem ott, kérdezősködtem az árakról, amikor éreztem, hogy valaki oldalról meglökött. Ránéztem, valamit motyogott az orra alatt és egy szempillantás alatt eltűnt. Nem gyanakodtam én semmi rosszra, addig a pillanatig, amíg a füstölt sonka árát ki nem akartam fizetni. Nyúltam a pénztárcámért – mutatja a mozdulatot az idős asszony – csakhogy annak nyoma veszett. Sírva hívtam fel a barátnőmet, az eladók vigasztaltak és mire sokadszor is elmeséltem a történetet, összeállt a kép, a lökdösődő férfi volt a tolvaj...
Bízzuk a rendőrökre! Ha megtörtént a baj, ne kezdjünk nyomozni, még kevésbé üldözzük vagy támadjuk meg a menekülő tolvajt, azonnal forduljunk a rendőrséghez! A tolvaj, aki ellopta értéktárgyainkat, valószínűleg már továbbadta azokat a csoportjához tartozó értékmentőnek. Sokkal többet segíthetünk azzal, ha minél jobban megjegyezzük a zsebtolvaj személyleírását, esetleg fotót, videót készítünk róla. A bűnüldöző szervek itthon és külföldön is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy visszaszerezzék ellopott értékeinket. A gyors kapcsolatfelvételben külföldön segíthet a szálláshely személyzete vagy akár a magyar konzulátus is, amelynek munkatársai tolmácsként is segítik a gördülékenyebb kommunikációt.
