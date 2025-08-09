Aki nem figyel, annak a nyaralás helyett a rendőrség jut – rád is könnyen ez a sors várhat (videóval!)

Nyár van, strand- és fesztiválszezon, turisták lepik el az utcákat. Ez a közeg igazán hívogató a zsebtolvajoknak, akik a ruhazsebek mellett a táskák-hátizsákok észrevétlen kiürítésének avatott szakértői. – hívja fel a figyelmet a rendőrség.

Zsebtolvaj Fotó: Shutterstock

Zsebtolvajok– előzzük meg a bajt!

A rendőrség megosztott néhány tippet, hogy az önfeledt pihenés helyett ne a rendőrségen töltsük az időt!

Mindig figyeljünk a környezetünkre! A zsebtolvajok igazi közege a tömeg, kihasználják a tülekedést, a tumultust, hogy észrevétlenül „dolgozhassanak”. Így például egy zsúfolt utcán, egy koncerten vagy buszon, metrón, villamoson, más tömegközlekedési eszközön érdemes fokozottan odafigyelni a körülöttünk lévőkre, persze az értékeinkre is. Ha kikeveredünk a tömegből, azonnal ellenőrizzük, hogy mindenünk megvan-e.

Rejtsük mélyre értékeinket! Az irataink és a pénztárcánk a zsebtolvajok legkedveltebb célpontjai közé tartoznak, így soha ne tartsuk azokat a ruháink, táskáink könnyen elérhető, külső zsebeiben. Dőreség egy helyen, ugyanabban a tokban, pénztárcában tartani az iratainkat és a bankkártyát is, hiszen így egyetlen mozdulattal veszíthetjük el mindenünket. Fontos, hogy ne tartsuk az értékeinket olyan válltáskában, amit könnyedén le lehet akasztani vagy tépni rólunk.

Óvjuk a kódot! A készpénzfelvevő automaták környékén szintén előszeretettel várakoznak éles szemű bűnözők. Az ATM-ből felvett pénzt kitépni a meglepett áldozat kezéből éppen olyan gyakran alkalmazott módszerük, mint a PIN-kód kifigyelése. A modern bűnözők azonban ennél is fifikásabbak, hiszen akár elektronikus leolvasóeszközökkel is képesek ellopni adatainkat. Ha gyanús pénzmozgást tapasztalunk a számlánkon, azonnal zároltassuk azt a bankunkkal.

Az alábbi, a rendőrség által készített videóból kiderül, a zsebtolvajok sosem egyedül "dolgoznak", hanem munkamegosztásban: elterelő, fedező, jelző, és értékmentő szerepkörben.

– Gyakori hiba a plázson, hogy pokróccal, pólóval, törölközővel letakart értéktárgyak kupaca hever: pénztárca, telefon, hordozható hangszóró, hűtőtáska vagy akár ékszer, óra. Értékeinket egyáltalán nem védi meg a pokróc anyaga, közöttük egy bűnöző feltűnés nélkül válogathat, míg mi csobbanunk egyet. Ezért a strandra csak a lehető legszükségesebb dolgokat vigyük magunkkal, amit lehet, hagyjunk a szálláson vagy az autóban, vagy használjuk a strandokon a kulcsos szekrényeket

– így szól a jótanács.