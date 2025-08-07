augusztus 7., csütörtök

Záhony

1 órája

Zsibvásárt tartanak vasárnap a határvárosban

Címkék#Záhonyban#Baross Gábor út#zsibvasar

A használtcikk piactérről kitiltják a viszonteladókat és az új termékek árusítóit.

Zsibvásárt tartanak vasárnap a határvárosban

Fotó: Illusztráció: Lengyel Nóra

Régi terve valósul meg a szervezőknek és a városlakóknak Záhonyban augusztus 10-én: vasárnap 7 és 11 óra között zsibvásárt tartanak a GRF parkolóban (Baross Gábor út 11., a tűzoltósággal szemben). 

„Ez nem csupán egy vásár, egy olyan találkozási pont, ahol beszélgetni, nosztalgiázni és kapcsolatot építeni is lehet. Záhonyban nagy hagyománya volt a piacozásnak, emlékezzünk csak a híres KGST-piacra a ’80-as évekből, ahol mindent is lehetett kapni!” – írják a felhívásban, amelyből az is kiderül: a portékákat kínálók augusztus 8-áig jelentkezhetnek a 45/525-508-as telefonszámon vagy a [email protected] címen, a viszonteladók és új termékekkel kereskedők nem kívánatosak az ingyenesen látogatható piactéren. 

 

