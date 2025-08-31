augusztus 31., vasárnap

Nyíregyháza

1 órája

Zsidó Gasztronómiai Fesztivál– a zsinagóga falai között életre kelt a hagyomány

Az esemény célja, hogy közelebb hozza a zsidó hagyományokat a többségi társadalomhoz, és erősítse a közösségi identitást.

Szon.hu
Zsidó Gasztronómiai Fesztivál– a zsinagóga falai között életre kelt a hagyomány

Szinetár Miklós Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színházi, opera-, televíziós- és filmrendező a nyíregyházi zsidó gasztronómiai fesztiválon

Fotó: Szarka Lajos

Az idén augusztus 31-én rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált Nyíregyházán a zsinagógában, ahol a látogatók kiállításmegnyitón, zsidó folklórt bemutató előadáson, interaktív tárlatvezetésen és könyvbemutatón is részt vehettek. 

Zsidó Gasztronómiai Fesztivál
 Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán Fotók: Szarka Lajos 

A rendezvény egyik célja az, hogy közelebb vigye a zsidó kultúrát a többségi társadalomhoz és elősegítse a hagyományok továbbadását, a kulturális identitás megerősítését. A fesztivál a szervezők szerint arra is lehetőséget teremt, hogy a résztvevők jobban megértsék, mit jelent ma zsidónak lenni nemcsak vallási, hanem kulturális, közösségi értelemben is. Az esemény középpontjában olyan kulturális események álltak, mint Szinetár Miklós Kossuth-díjas színházi-, opera-, televíziós- és filmrendező Szinetár 3. című könyvének bemutatója vagy a Jándi Dávid festő örökségéből nyíló kiállítás.
Nézze meg az idei fesztivál képeit: 

Zsidó Gasztronómiai Fesztivál

Fotók: Szarka Lajos

