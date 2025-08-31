Zsidó Gasztronómiai Fesztivál– a zsinagóga falai között életre kelt a hagyomány

Az idén augusztus 31-én rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Zsidó Gasztronómiai Fesztivált Nyíregyházán a zsinagógában, ahol a látogatók kiállításmegnyitón, zsidó folklórt bemutató előadáson, interaktív tárlatvezetésen és könyvbemutatón is részt vehettek.

Zsidó Gasztronómiai Fesztivál Nyíregyházán Fotók: Szarka Lajos

A rendezvény egyik célja az, hogy közelebb vigye a zsidó kultúrát a többségi társadalomhoz és elősegítse a hagyományok továbbadását, a kulturális identitás megerősítését. A fesztivál a szervezők szerint arra is lehetőséget teremt, hogy a résztvevők jobban megértsék, mit jelent ma zsidónak lenni nemcsak vallási, hanem kulturális, közösségi értelemben is. Az esemény középpontjában olyan kulturális események álltak, mint Szinetár Miklós Kossuth-díjas színházi-, opera-, televíziós- és filmrendező Szinetár 3. című könyvének bemutatója vagy a Jándi Dávid festő örökségéből nyíló kiállítás.

Nézze meg az idei fesztivál képeit: