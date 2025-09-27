2 órája
Nem gondolnád, mivel szórakoznak a telefon másik végén – életek kerülhetnek emiatt veszélybe
Egy ártatlannak tűnő tréfa is súlyos következményekkel járhat. A 112-őt soha ne terheld le ok nélkül, életek múlhatnak a feleslegesen lefoglalt vonalakon.
Volt, aki azért hívta a 112-t, mert a gyereke nem ette meg a káposztát, más viccből tűzoltókat akart kihívni, mert „tüzelt a kutyája”. Egy részeg férfi pedig a segélyhívó operátornak udvarolt, mert tetszett neki a hangja. Rengeteg abszurd, vicces vagy sok esetben rosszakaró bejelentés érkezik a segélyhívó vonalakra. A rendőrség legfrissebb elbír-hírlevelében arra hívják fel a figyelmet, hogy a segélyhívószám nem játék, aki szándékosan, rendeltetéstől eltérően célból hívja a 112-es számot, szabálysértést követ el.
112 segélyhívás: szabályok és büntetés
Évekkel ezelőtt Veszprém vármegyében egy olyan férfit tartóztattak le, aki több hamis bejelentést is tett hatóságok felé saját magáról — például életveszélyes helyzetként állította be, hogy fegyverrel rendelkezik és meg akarja ölni a családját. Sokszor tudakozónak használják a 112-t, helytelenül. Felhívják a pontos idő miatt, vagy hogy megkérdezzék, milyen időjárás lesz aznap. Az ilyen jellegű hamis vagy megtévesztő bejelentések jogi következményekkel járnak.
– A segélyhívó számokat csak valódi vészhelyzet esetén szabad tárcsázni! A 112-es központi segélyhívót, valamint a rendőrség, mentők és tűzoltóság hívószámait kizárólag sürgős, életet, testi épséget vagy jelentős vagyontárgyat veszélyeztető helyzetben lehet használni. Aki szándékosan, rendeltetéstől eltérő célból hívja a segélyhívót, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Az indokolatlan hívások feltartják az operátorokat, és késleltetik a valóban segítségre szorulók ellátását. Egy rossz tréfa életekbe kerülhet! Kérjük, felelősen használja a segélyhívó számokat, és őrizze meg azok hitelességét – kéri a rendőrség.
Mikor hívd a 112-t:
- Ha mentők, tűzoltók vagy rendőrök segítségét kell kérni.
- Súlyos közlekedési balesetek, tűzesetek, élet vagy vagyon elleni bűncselekmények, illetve a balesetekben részesek vagy szemtanúk esetén.
Így használd a 112-t:
- Nyugodj meg: Először vegyél egy mély levegőt, és próbálj higgadt maradni.
- Tárcsázd a számot: Hívd a 112-es segélyhívó számot.
- Mondd el a lényeget: A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden és világosan mondd el, mi történt.
- Add meg az adatokat: Közöld a neved, a telefonszámod és a pontos helyszínt, ahol a vészhelyzet történt.
Mi történik, ha valaki indokolatlanul felhívja a 112-es segélyhívószámot?A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak.
