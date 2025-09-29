szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rossz tréfa

1 órája

Tűzoltókat hívott, mert tüzelt a kutyája - Íme a legőrültebb indokok, amiért a 112-őt tárcsázzák!

Címkék#segélyhívás#112#rendőrség#szabály

Egy ártatlannak tűnő tréfa is súlyos következményekkel járhat. A 112-őt soha ne terheld le ok nélkül, életek múlhatnak a feleslegesen lefoglalt vonalakon.

Szon.hu

Volt, aki azért hívta a 112-t, mert a gyereke nem ette meg a káposztát, más viccből tűzoltókat akart kihívni, mert „tüzelt a kutyája”. Egy részeg férfi pedig a segélyhívó operátornak udvarolt, mert tetszett neki a hangja. Rengeteg abszurd, vicces vagy sok esetben rosszakaró bejelentés érkezik a segélyhívó vonalakra. A rendőrség legfrissebb elbír-hírlevelében arra hívják fel a figyelmet, hogy a segélyhívószám nem játék, aki szándékosan, rendeltetéstől eltérően célból hívja a 112-es számot, szabálysértést követ el.

112
Forrás: police.hu

112 segélyhívás: szabályok és büntetés

Évekkel ezelőtt Veszprém vármegyében egy olyan férfit tartóztattak le, aki több hamis bejelentést is tett hatóságok felé saját magáról — például életveszélyes helyzetként állította be, hogy fegyverrel rendelkezik és meg akarja ölni a családját. Sokszor tudakozónak használják a 112-t, helytelenül. Felhívják a pontos idő miatt, vagy hogy megkérdezzék, milyen időjárás lesz aznap. Az ilyen jellegű hamis vagy megtévesztő bejelentések jogi következményekkel járnak. 

– A segélyhívó számokat csak valódi vészhelyzet esetén szabad tárcsázni! A 112-es központi segélyhívót, valamint a rendőrség, mentők és tűzoltóság hívószámait kizárólag sürgős, életet, testi épséget vagy jelentős vagyontárgyat veszélyeztető helyzetben lehet használni. Aki szándékosan, rendeltetéstől eltérő célból hívja a segélyhívót, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Az indokolatlan hívások feltartják az operátorokat, és késleltetik a valóban segítségre szorulók ellátását. Egy rossz tréfa életekbe kerülhet! Kérjük, felelősen használja a segélyhívó számokat, és őrizze meg azok hitelességét – kéri a rendőrség. 

Mikor hívd a 112-t:

  • Ha mentők, tűzoltók vagy rendőrök segítségét kell kérni.
  • Súlyos közlekedési balesetek, tűzesetek, élet vagy vagyon elleni bűncselekmények, illetve a balesetekben részesek vagy szemtanúk esetén.

Így használd a 112-t:

  • Nyugodj meg: Először vegyél egy mély levegőt, és próbálj higgadt maradni.
  • Tárcsázd a számot: Hívd a 112-es segélyhívó számot.
  • Mondd el a lényeget: A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden és világosan mondd el, mi történt.
  • Add meg az adatokat: Közöld a neved, a telefonszámod és a pontos helyszínt, ahol a vészhelyzet történt. 

Mi történik, ha valaki indokolatlanul felhívja a 112-es segélyhívószámot?A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu