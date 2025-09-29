Tűzoltókat hívott, mert tüzelt a kutyája - Íme a legőrültebb indokok, amiért a 112-őt tárcsázzák!

Volt, aki azért hívta a 112-t, mert a gyereke nem ette meg a káposztát, más viccből tűzoltókat akart kihívni, mert „tüzelt a kutyája”. Egy részeg férfi pedig a segélyhívó operátornak udvarolt, mert tetszett neki a hangja. Rengeteg abszurd, vicces vagy sok esetben rosszakaró bejelentés érkezik a segélyhívó vonalakra. A rendőrség legfrissebb elbír-hírlevelében arra hívják fel a figyelmet, hogy a segélyhívószám nem játék, aki szándékosan, rendeltetéstől eltérően célból hívja a 112-es számot, szabálysértést követ el.

Forrás: police.hu

112 segélyhívás: szabályok és büntetés

Évekkel ezelőtt Veszprém vármegyében egy olyan férfit tartóztattak le, aki több hamis bejelentést is tett hatóságok felé saját magáról — például életveszélyes helyzetként állította be, hogy fegyverrel rendelkezik és meg akarja ölni a családját. Sokszor tudakozónak használják a 112-t, helytelenül. Felhívják a pontos idő miatt, vagy hogy megkérdezzék, milyen időjárás lesz aznap. Az ilyen jellegű hamis vagy megtévesztő bejelentések jogi következményekkel járnak.

– A segélyhívó számokat csak valódi vészhelyzet esetén szabad tárcsázni! A 112-es központi segélyhívót, valamint a rendőrség, mentők és tűzoltóság hívószámait kizárólag sürgős, életet, testi épséget vagy jelentős vagyontárgyat veszélyeztető helyzetben lehet használni. Aki szándékosan, rendeltetéstől eltérő célból hívja a segélyhívót, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható. Az indokolatlan hívások feltartják az operátorokat, és késleltetik a valóban segítségre szorulók ellátását. Egy rossz tréfa életekbe kerülhet! Kérjük, felelősen használja a segélyhívó számokat, és őrizze meg azok hitelességét – kéri a rendőrség.