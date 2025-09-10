szeptember 10., szerda

1 órája

420 köbméteren történik valami Nyíregyházán… (fotókkal)

Több helyen is korlátozások nehezítik a közlekedést Nyíregyházán.

Szon.hu
420 köbméteren történik valami Nyíregyházán… (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

A Kossuth utcán egy építési munkaterület miatt a mai napon tilos megállni, ugyanis 420 köbméter aljzatbetont építenek be. A munkálatok idejére a közlekedőknek érdemes más parkolási lehetőséget keresni.

Kossuth utca építési munkaterület

Fotók: Bordás Béla

Emellett a Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnöksége fűkaszálást végez a belvárosban, a Ferenc körúton. Az érintett szakaszon lassabb haladásra, esetenként kisebb torlódásra is számítani lehet, ezért fokozott óvatosságra intik az autósokat.

A Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnöksége fűkaszálást végez Nyíregyháza belvárosában

Fotók: Bordás Béla

 

