Nyíregyháza
1 órája
420 köbméteren történik valami Nyíregyházán… (fotókkal)
Több helyen is korlátozások nehezítik a közlekedést Nyíregyházán.
Fotó: Bordás Béla
A Kossuth utcán egy építési munkaterület miatt a mai napon tilos megállni, ugyanis 420 köbméter aljzatbetont építenek be. A munkálatok idejére a közlekedőknek érdemes más parkolási lehetőséget keresni.
Kossuth utca építési munkaterületFotók: Bordás Béla
Emellett a Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnöksége fűkaszálást végez a belvárosban, a Ferenc körúton. Az érintett szakaszon lassabb haladásra, esetenként kisebb torlódásra is számítani lehet, ezért fokozott óvatosságra intik az autósokat.
A Magyar Közút nyíregyházi üzemmérnöksége fűkaszálást végez Nyíregyháza belvárosábanFotók: Bordás Béla
