A borscs napja: középpontban az ukrán hagyományok

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Területi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat minden érdeklődőt vár szeptember 20-án, szombaton a Sóstói Múzeumfaluba, ahol hagyományőrző és hagyományteremtő programmal készülnek. Az ukrán borscs napján a látogatók felfedezhetik az ukrán kultúra gazdag ízvilágát: a színvonalas, egész napos programon nemcsak a kultúra és a hagyományok találkoznak, a vendégek az ukrán borscs többféle variációját is megkóstolhatják. A rendezvény 10 órakor kezdődik, lesz közös főzés, workshop, népi gasztronómiai bemutató, ukrán táncház és hagyományőrző táncelőadás is. Klasszikus céklás, sóskás és vörösbabos borscs is készül, de ingyenes tárlatvezetés és kézműves foglalkozás is várja a vendégeket. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.