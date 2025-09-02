A LEGO-gyár is beszállt! – Ez most nem játék, egy egészen más küldetés

Nyíregyházán elkezdődött a Bike2Work & Bike2School kampány, a kezdeményezés arra ösztönzi a diákokat és a dolgozókat, hogy szeptemberben autó helyett kerékpárral járjanak iskolába vagy munkába – olvasható a nyiregyhaza.hu. oldalán.

Fotó: Szarka Lajos

A Bike2Work & Bike2School arra ösztönöz mindenkit, hogy pattanjon biciklire

A Bike2Work & Bike2School kampányt a város önkormányzata a CityWalk 2.0 nemzetközi projekt keretében, az Interreg Danube Region program támogatásával valósítja meg. A programhoz több helyi iskola és nagyvállalat, köztük a LEGO gyár is csatlakozott. A résztvevők kilométereket gyűjtenek, amelyeket októberben a Bringa Városon díjaznak.

– Minden iskolában és munkahelyen kijelöltünk egy kerékpáros nagykövetet, aki a program során a kapcsolattartásért felelős, így az információk nem vesznek el, és egy irányba áramlanak. Számukra képzést tartottunk, ahol ismertettük a pályázat lényegét, a megvalósítás menetét és az alkalmazás használatát. A projekt megvalósításához a Strava ingyenes alkalmazását vettük igénybe. A kihívás a mai nappal elindult: az iskolák és a cégek gyűjtik a megtett kilométereket, és heti adatszolgáltatással követhetjük nyomon, ki hogyan áll

– nyilatkozta a nyiregyhaza.hu -nak Gál István, a CityWalk 2.0 szakmai projektfelelőse.

Jászai Menyhért alpolgármester hangsúlyozta, a mostani program célja, hogy minél több diák és dolgozó az autó helyett inkább a kerékpárt válassza, amit nemcsak a verseny, hanem a pontgyűjtés is ösztönöz. A kampányhoz a LEGO gyár is csatlakozott, amely több ezer dolgozóját ösztönzi a kerékpáros munkába járásra.

Nemrégiben portálunk is beszámolt arról, hogy nem akármilyen kerékpáros aluljárót adtak át a Lego gyár közvetlen közelében, a falát különféle Lego figurákkal és elemekkel dekorálták ki. Az átadóünnepségen elhangzott: a városban egyedülálló bringás aluljáró és a hozzá tartozó körforgalom a NyírVV kezelésébe került. Ez alkalomból pedig útjára indult a LEGO gyár által kezdeményezett PEDÁL Program, melynek célja a kerékpáros munkába járás, és általában a biciklizés népszerűsítése a városban.

