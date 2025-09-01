23 perce
A nő lerántotta a leplet arról, mit csinált a fiú a lakása előtt
Különös bejegyzés jelent meg a „Nyíregyen Hallottam” Facebook-csoportban. Egy hölgynek feltűnt valami gyanús, ami a lakása előtt történt, és úgy vélte, akár bűncselekmény is állhat a háttérben.
Forrás: illusztráció / getty images
„Tudom, sajnos rengeteg biciklit lopnak el manapság – írta. – A lakásunk előtt is van egy, ami talán lopott. Kb. két hete, este 8 körül egy fiatal srác zárta le a korláthoz. Azóta is ott áll. Ha valakinek eltűnt a bringája, írjon privátban, megbeszéljük a részleteket.”
A kommentelők azonban nem voltak biztosak abban, hogy a hölgy jól értelmezte-e a történteket.
„Ha tényleg lopta, akkor most miért zárná le?” – vetette fel valaki.
„Mert már az övé” – érkezett a frappáns válasz egy másik hozzászólótól.
