szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

19°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hobo 80

53 perce

A nyíregyháziak is felköszönthetik az idén 80 éves Hobót

Címkék#Nyíregyháza#koncert#Hobo

Munkatársunktól

Az idén ünnepelte a nyolcvanadik születésnapját Földes László. Hobo a kerek évforduló kapcsán országos turnéra indult zenekarával, amelynek október 5-ei állomása a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ. 

A11I1384
A Hobo 80 turné október 5-ei állomása Nyíregyháza
Fotó: MW / Havran Zoltán

A telt házas februári Aréna-koncert után kezdődött meg az országos Hobo 80 koncertsorozat, mely december végéig több mint harminc helyszínt érint. A budapesti esthez képest a repertoár némileg módosult, sőt, minden állomáson egy-egy dalt a közönség is beszavazhat a programba Hobo közösségi oldalán keresztül.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu