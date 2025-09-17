Hobo 80
7 órája
A nyíregyháziak is felköszönthetik az idén 80 éves Hobót
Az idén ünnepelte a nyolcvanadik születésnapját Földes László. Hobo a kerek évforduló kapcsán országos turnéra indult zenekarával, amelynek október 5-ei állomása a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ.
A telt házas februári Aréna-koncert után kezdődött meg az országos Hobo 80 koncertsorozat, mely december végéig több mint harminc helyszínt érint. A budapesti esthez képest a repertoár némileg módosult, sőt, minden állomáson egy-egy dalt a közönség is beszavazhat a programba Hobo közösségi oldalán keresztül.
