A protokoll nagyasszonya újra Nyíregyházán sziporkázik

Görög Ibolya protokollszakértő Nyíregyházán tart előadást szeptember 29-én, a népszerű előadó ezúttal arról fog beszélni, hogyan viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti, vagy épp magán jellegű eseményeken. Előadásának címe: Mindennapi protokoll – az asztalnál is.

Fotó: MW-archív

Görög Ibolya protokollszakértő az étkezés szabályairól is mesél

Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról, arról is hogyan kell megérkezni/fogadni a vendéget. Megmutatja az étkezés szabályait, és arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, vagy hogy azt hogyan adjuk át illendően. Egy fogadáson hogyan illik állva enni, vagy hogy mi a házigazda, háziasszony teendője? Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak azok, akik eljönnek erre a kivételes előadásra, mely az előadó egyik kedvence. Akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a témát hétköznapi egyszerűséggel, fantasztikus humorral fogja körbejárni. Nem csak hasznos ismeretekre, de egy vidám, sok-sok nevetéssel tarkított estre számíthatnak a vendégek. Az előadás kezdete 18 óra, a helyszín a Kodály Zoltán Általános Iskola.