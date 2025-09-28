szeptember 28., vasárnap

Előadás

1 órája

A protokoll nagyasszonya újra Nyíregyházán sziporkázik

Címkék#Görög Ibolya#protokoll#előadás

Nem csak hasznos ismeretekre, de egy vidám, sok-sok nevetéssel tarkított estre számíthatnak a vendégek. Görög Ibolya protokollszakértő Nyíregyházára érkezik.

Munkatársunktól

Görög Ibolya protokollszakértő Nyíregyházán tart előadást szeptember 29-én, a népszerű előadó ezúttal arról fog beszélni, hogyan viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti, vagy épp magán jellegű eseményeken. Előadásának címe: Mindennapi protokoll – az asztalnál is. 

Görög Ibolya protokollszakértő szeptember 29-én tart előadást Nyíregyházán
Görög Ibolya protokollszakértő szeptember 29-én tart előadást Nyíregyházán
Fotó: MW-archív

Görög Ibolya protokollszakértő az étkezés szabályairól is mesél

Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról,  arról is hogyan kell megérkezni/fogadni a vendéget. Megmutatja az étkezés szabályait, és arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, vagy hogy azt hogyan adjuk át illendően. Egy fogadáson hogyan illik állva enni, vagy hogy mi a házigazda, háziasszony teendője? Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak azok, akik eljönnek erre a kivételes előadásra, mely az előadó egyik kedvence. Akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a témát hétköznapi egyszerűséggel, fantasztikus humorral fogja körbejárni. Nem csak hasznos ismeretekre, de egy vidám, sok-sok nevetéssel tarkított estre számíthatnak a vendégek. Az előadás kezdete 18 óra, a helyszín a Kodály Zoltán Általános Iskola. 

Több évtizedes szakmai tapasztalat

  • Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. Protokollfőnökként 1992-ől irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit
  • Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a - az évtizedek alatt szerzett - gyakorlati tapasztalatait is
  • Munkásságáért 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki
  • 2000-től a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén a „Diplomáciai protokoll” című tantárgyat tanította
  • A Szegedi Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Főiskola címzetes egyetemi docense 2008-tól
     

 

