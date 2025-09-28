1 órája
A protokoll nagyasszonya újra Nyíregyházán sziporkázik
Nem csak hasznos ismeretekre, de egy vidám, sok-sok nevetéssel tarkított estre számíthatnak a vendégek. Görög Ibolya protokollszakértő Nyíregyházára érkezik.
Görög Ibolya protokollszakértő Nyíregyházán tart előadást szeptember 29-én, a népszerű előadó ezúttal arról fog beszélni, hogyan viselkedhetünk illendően a különböző összejöveteleken, üzleti, vagy épp magán jellegű eseményeken. Előadásának címe: Mindennapi protokoll – az asztalnál is.
Görög Ibolya protokollszakértő az étkezés szabályairól is mesél
Az előadásban szó lesz az öltözködési előírásokról, arról is hogyan kell megérkezni/fogadni a vendéget. Megmutatja az étkezés szabályait, és arra is kitér, kinek milyen virágot vegyünk, vagy hogy azt hogyan adjuk át illendően. Egy fogadáson hogyan illik állva enni, vagy hogy mi a házigazda, háziasszony teendője? Ezekre és sok-sok más kérdésre is választ kaphatnak azok, akik eljönnek erre a kivételes előadásra, mely az előadó egyik kedvence. Akik már hallották Görög Ibolyát, pontosan tudják: a témát hétköznapi egyszerűséggel, fantasztikus humorral fogja körbejárni. Nem csak hasznos ismeretekre, de egy vidám, sok-sok nevetéssel tarkított estre számíthatnak a vendégek. Az előadás kezdete 18 óra, a helyszín a Kodály Zoltán Általános Iskola.
Több évtizedes szakmai tapasztalat
- Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. Protokollfőnökként 1992-ől irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit
- Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a - az évtizedek alatt szerzett - gyakorlati tapasztalatait is
- Munkásságáért 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki
- 2000-től a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén a „Diplomáciai protokoll” című tantárgyat tanította
- A Szegedi Tudományegyetem és az Eszterházy Károly Főiskola címzetes egyetemi docense 2008-tól
