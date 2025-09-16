Itt a hatalmas bejelentés, Szabolcsban terjeszkedik a világhírű cég

Bejelentették a polgári repülőgépek javításával foglalkozó vállalat, az Aero Space Power legújabb beruházását: a hazai tulajdonú cég 2 milliárd forintért bővíti a kisvárdai telephelyét. A fejlesztéshez az állam 500 millió forint támogatást nyújt, így segítve a dolgozók számának kétszáz fölé emelését.

Az Aero Space Power Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik

Illusztráció: Magyar Építők

Az Aero Space Power fejleszti a kisvárdai telephelyet

A fejlesztést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten jelentette be - írta meg a Magyar Nemzet. – A világon közlekedő repülőgépek nagy részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak – fogalmazott.

Hozzátette: meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak. Mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik – mondta.

A hírről természetesen Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere is beszámolt közösségi oldalán. Idézte Szijjártó Pétert, aki azt mondta: