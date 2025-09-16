szeptember 16., kedd

Edit névnap

22°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kisvárdai beruházás

3 órája

Itt a hatalmas bejelentés, Szabolcsban terjeszkedik a világhírű cég

Címkék#turbina#repülőgép#fejlesztés

A repülőgépalkatrész- és turbinajavítás terén világszinten is egyedülálló munkát végeznek a szabolcsi telephelyen. Az Aero Space Power bővíti a kisvárdai telephelyét.

Munkatársunktól

Bejelentették a polgári repülőgépek javításával foglalkozó vállalat, az Aero Space Power legújabb beruházását: a hazai tulajdonú cég 2 milliárd forintért bővíti a kisvárdai telephelyét. A fejlesztéshez az állam 500 millió forint támogatást nyújt, így segítve a dolgozók számának kétszáz fölé emelését.

Az Aero Space Power Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik
Az Aero Space Power Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik
Illusztráció: Magyar Építők

Az Aero Space Power fejleszti a kisvárdai telephelyet

A fejlesztést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten jelentette be - írta meg a Magyar Nemzet. – A világon közlekedő repülőgépek nagy részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak – fogalmazott. 

Hozzátette: meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak. Mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik – mondta. 

A hírről természetesen Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere is beszámolt közösségi oldalán. Idézte Szijjártó Pétert, aki azt mondta:

 A mai nap eredménye, hogy Kisvárdán egy világszinten is egyedülálló képesség jött létre. Az Aero Space Power nevű magyar vállalat mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok elismerésével olyan repülőgép-alkatrészek és repülőgép-turbinák javítási képességét hozta létre, amely a világon is a párját ritkítja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu