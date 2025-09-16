3 órája
Itt a hatalmas bejelentés, Szabolcsban terjeszkedik a világhírű cég
A repülőgépalkatrész- és turbinajavítás terén világszinten is egyedülálló munkát végeznek a szabolcsi telephelyen. Az Aero Space Power bővíti a kisvárdai telephelyét.
Bejelentették a polgári repülőgépek javításával foglalkozó vállalat, az Aero Space Power legújabb beruházását: a hazai tulajdonú cég 2 milliárd forintért bővíti a kisvárdai telephelyét. A fejlesztéshez az állam 500 millió forint támogatást nyújt, így segítve a dolgozók számának kétszáz fölé emelését.
Az Aero Space Power fejleszti a kisvárdai telephelyet
A fejlesztést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten jelentette be - írta meg a Magyar Nemzet. – A világon közlekedő repülőgépek nagy részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak – fogalmazott.
Hozzátette: meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak. Mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik – mondta.
A hírről természetesen Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere is beszámolt közösségi oldalán. Idézte Szijjártó Pétert, aki azt mondta:
A mai nap eredménye, hogy Kisvárdán egy világszinten is egyedülálló képesség jött létre. Az Aero Space Power nevű magyar vállalat mind a kínai, mind az amerikai, mind az európai légügyi hatóságok elismerésével olyan repülőgép-alkatrészek és repülőgép-turbinák javítási képességét hozta létre, amely a világon is a párját ritkítja.
Brutális, mire nyitottak rá a szabolcsi közmunkások – a halott szerető mellett egy félholt nő is feküdt
Kerítésszaggató! Elvesztette uralmát a jármű felett, belehajtott a házba Nyíregyházán (fotók, videó)