Főztek és sportoltak az ajakiak (fotókkal)
A gyerekeket palacsinta várta, a felnőtteket babgulyással és csülkös körömpörkölttel vendégelték meg. Az ajaki civil szervezetek jó hangulatot teremtettek a családi napon.
Ragyogó időben, nagyszerű hangulatban telt az ajaki civil szervezetek családi napja a sportpályán.
A gyerekeket cukorka-ágyú, ugrálóvár és óriás palacsinta várta, a felnőtteket pedig babgulyással és csülkös körömpörkölttel vendégelték meg a szervezők. A barátságos focimeccsek után a zenéről az Excalibur nevű zenekar gondoskodott – osztotta meg a hírt a település önkormányzata, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő bejegyzéséből pedig kiderül, hogy a civilek nemcsak finomakat sütöttek és főztek, hanem sportoltak is: barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszottak.
