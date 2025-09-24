Főztek és sportoltak az ajakiak (fotókkal)

Ragyogó időben, nagyszerű hangulatban telt az ajaki civil szervezetek családi napja a sportpályán.

Az ajaki civil szervezetek jó hangulatot teremtettek

A gyerekeket cukorka-ágyú, ugrálóvár és óriás palacsinta várta, a felnőtteket pedig babgulyással és csülkös körömpörkölttel vendégelték meg a szervezők. A barátságos focimeccsek után a zenéről az Excalibur nevű zenekar gondoskodott – osztotta meg a hírt a település önkormányzata, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő bejegyzéséből pedig kiderül, hogy a civilek nemcsak finomakat sütöttek és főztek, hanem sportoltak is: barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszottak.