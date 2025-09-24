szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

1 órája

Főztek és sportoltak az ajakiak (fotókkal)

Címkék#labdarúgó mérkőzés#családi nap#főzés

A gyerekeket palacsinta várta, a felnőtteket babgulyással és csülkös körömpörkölttel vendégelték meg. Az ajaki civil szervezetek jó hangulatot teremtettek a családi napon.

Munkatársunktól
Főztek és sportoltak az ajakiak (fotókkal)

Kicsik és nagyok is jól érezték magukat a családi napon

Fotó: Dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Ragyogó időben, nagyszerű hangulatban telt az ajaki civil szervezetek családi napja a sportpályán. 

Az ajaki civil szervezetek jó hangulatot teremtettek 

A gyerekeket cukorka-ágyú, ugrálóvár és óriás palacsinta várta, a felnőtteket pedig babgulyással és csülkös körömpörkölttel vendégelték meg a szervezők. A barátságos focimeccsek után a zenéről az Excalibur nevű zenekar gondoskodott – osztotta meg a hírt a település önkormányzata, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő bejegyzéséből pedig kiderül, hogy a civilek nemcsak finomakat sütöttek és főztek, hanem sportoltak is: barátságos labdarúgó mérkőzéseket játszottak. 

Családi nap Ajakon

Fotók: Dr. Seszták Miklós Facebook-oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu