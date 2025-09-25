szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alapkőletétel

19 perce

Mérföldkő Nyíregyháza ingatlanfejlesztésében: időkapszulában üzennek a jövőnek

Címkék#Nyíregyháza#alapkőletétel#Kossuth utca

A Sziszák és Társa Kft. legújabb projektjének alapkőletételére várják az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken 14 órakor.

Szon.hu
Mérföldkő Nyíregyháza ingatlanfejlesztésében: időkapszulában üzennek a jövőnek

Alapkőletétel és látványterv a Kossuth utcán

Fotó: sziszak.hu

Nyíregyházán a Kossuth utca 34. szám alatt egy prémium minőségű, modern és energiatakarékos társasház alapjait teszik le. Az alapkőletétel pénteken nemcsak a jelennek szól, hanem lehetőség arra is, hogy bárki üzenjen a jövőnek. Az esemény résztvevői személyes üzenetet, gondolatot vagy jókívánságot helyezhetnek el, amelyet időkapszulában őriznek meg a következő generációk számára. A modern és energiatakarékos lakásokkal rendelkező épület nemcsak a város arculatát formálja majd, hanem új lehetőségeket kínál a belvárosi életet kedvelőknek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu