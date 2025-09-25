Mérföldkő Nyíregyháza ingatlanfejlesztésében: időkapszulában üzennek a jövőnek

Nyíregyházán a Kossuth utca 34. szám alatt egy prémium minőségű, modern és energiatakarékos társasház alapjait teszik le. Az alapkőletétel pénteken nemcsak a jelennek szól, hanem lehetőség arra is, hogy bárki üzenjen a jövőnek. Az esemény résztvevői személyes üzenetet, gondolatot vagy jókívánságot helyezhetnek el, amelyet időkapszulában őriznek meg a következő generációk számára. A modern és energiatakarékos lakásokkal rendelkező épület nemcsak a város arculatát formálja majd, hanem új lehetőségeket kínál a belvárosi életet kedvelőknek.