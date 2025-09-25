19 perce
Mérföldkő Nyíregyháza ingatlanfejlesztésében: időkapszulában üzennek a jövőnek
A Sziszák és Társa Kft. legújabb projektjének alapkőletételére várják az érdeklődőket szeptember 26-án, pénteken 14 órakor.
Alapkőletétel és látványterv a Kossuth utcán
Fotó: sziszak.hu
Nyíregyházán a Kossuth utca 34. szám alatt egy prémium minőségű, modern és energiatakarékos társasház alapjait teszik le. Az alapkőletétel pénteken nemcsak a jelennek szól, hanem lehetőség arra is, hogy bárki üzenjen a jövőnek. Az esemény résztvevői személyes üzenetet, gondolatot vagy jókívánságot helyezhetnek el, amelyet időkapszulában őriznek meg a következő generációk számára. A modern és energiatakarékos lakásokkal rendelkező épület nemcsak a város arculatát formálja majd, hanem új lehetőségeket kínál a belvárosi életet kedvelőknek.
Bombahír, Szabolcsban terjeszkedik a szuperolcsó üzletlánc! Nyit az új bolt, ezt már nagyon sokan várták!
Vörös szőnyeg és hollywoodi csillogás! Világsztárokkal kezdődött el a Tony Curtis Filmfesztivál Mátészalkán! (fotók, videók)
Láthatatlan erő söpört végig Szabolcs vármegyén: letört ágak és kidőlt fák okoztak káoszt