Tömegnyomor az Aldiban: fillérekért vitték a zoknikat, cipőket és kabátokat a nyíregyháziak

Aldi 5 forintos akciója vármegyénkben is elérhető

A vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt a leárazás szinte valamennyi ruházati termékét érinti, egy héten keresztül naponta csökkennek az árak, az utolsó napon már minden darab ára 5 forint lesz. Az ALDI akciója szeptember 11-én kezdődött, ezen az első napon minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forint volt, majd napról napra csökkennek az árak. Pénteken, szeptember 12-én már 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot.

A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.

Azonban érdemes minél hamarabb menni, mert már pénteken alig volt néhány darab a kihelyezett tárolóban, amiben azonban könyékig turkáltak a vevők. Nincs limitálva az egyszerre megvásárolható termékek darabszáma, így mindenki annyi ruhát vásárolhat, amennyit csak szeretne. Ottjártunkkor sok vásárló nem csak saját magának, de a gyerekeknek, nagymamának, nagypapának, sógornak, sőt volt, aki a szomszédnak is válogatta az akciós ruhákat.

Többnyire édesanyák nézegették, rakták kosarukba a darabokat, de szép számmal érkeztek nyugdíjasok is.

Volt olyan család, akik gyerekkel együtt jöttek, találtak is neki meleg téli harisnyát, és Törpillás felsőt, de a kislányt igazából egy kis fagyinak sokkal jobban örült volna, aminek hangot is adott. Egy idősebb hölgy telefonon kérte el az ismerősének a méreteit, mert nagyon szép hálóruhát talált, magának pedig fehér melltartót, amit ott helyben fel is próbált. Természetesen a már rajta lévő ruházatra vette rá, hogy vajon jó lesz-e a mindenhol. Egy férfi a téli sportoláshoz, síeléshez aláöltözetet talált, egy hölgy pedig szép piros inget nézegetett a testvérének, de nem volt biztos a méretben. De még ez sem probléma, hiszen a fehérneműkön kívül a többi ruhát, papucsot visszacserélik.