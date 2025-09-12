2 órája
Tömegnyomor az Aldiban: fillérekért vitték a zoknikat, cipőket és kabátokat a nyíregyháziak
Elstartolt az üzletlánc nagy húzása, miszerint egy héten keresztül egyre olcsóbban kínálnak termékeket. Az Aldi akciója sok vásárlót vonz az üzletekbe vármegyénkben is.
Aki olcsón szeretne ruhákat, cipőket, papucsokat, vagy fehérneműket vásárolni, akkor térjen be az üzletlánc bármelyik üzletébe. Az Aldi 5 forintos akciója csütörtökön kezdődött, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei üzletekben is elérhető!
Az egyik nyíregyházi áruházban jártunk az akció második napján, azaz pénteken. Ez azt jelenti, hogy minden ruhanemű 800 forintért kapható. És valóban, az üzlet közepén kihelyezett tárolókban a zokniktól kezdve a pólókig, pizsamák, harisnyák, nadrágok, papucsok, gyerekruhák között lehetett válogatni, bár már igen szegényes volt a kínálat. Ahogy megírtuk, az ALDI Magyarország egyedülálló árcsökkentéssel segíti a magyar családokat.
Aldi 5 forintos akciója vármegyénkben is elérhető
A vállalat egyrészt több mint kétszáz élelmiszer árát mérsékli tartósan, másrészt a leárazás szinte valamennyi ruházati termékét érinti, egy héten keresztül naponta csökkennek az árak, az utolsó napon már minden darab ára 5 forint lesz. Az ALDI akciója szeptember 11-én kezdődött, ezen az első napon minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forint volt, majd napról napra csökkennek az árak. Pénteken, szeptember 12-én már 800, 13-án 600, majd 400, 200 és 100 forintért kínálja az áruházlánc a termékeket, míg a hetedik napon, szeptember 17-én csupán 5 forintért lehet új ruhát vagy cipőt vásárolni. A választékban női, férfi és gyerekruhák, kabátok, cipők, papucsok és sportruházati termékek is gazdára várnak, így biztos, hogy a család minden tagja talál magának újdonságot.
- A készlet erejéig tartó akcióban részt vevő termékek köre üzletenként eltérő lehet.
Azonban érdemes minél hamarabb menni, mert már pénteken alig volt néhány darab a kihelyezett tárolóban, amiben azonban könyékig turkáltak a vevők. Nincs limitálva az egyszerre megvásárolható termékek darabszáma, így mindenki annyi ruhát vásárolhat, amennyit csak szeretne. Ottjártunkkor sok vásárló nem csak saját magának, de a gyerekeknek, nagymamának, nagypapának, sógornak, sőt volt, aki a szomszédnak is válogatta az akciós ruhákat.
Többnyire édesanyák nézegették, rakták kosarukba a darabokat, de szép számmal érkeztek nyugdíjasok is.
Volt olyan család, akik gyerekkel együtt jöttek, találtak is neki meleg téli harisnyát, és Törpillás felsőt, de a kislányt igazából egy kis fagyinak sokkal jobban örült volna, aminek hangot is adott. Egy idősebb hölgy telefonon kérte el az ismerősének a méreteit, mert nagyon szép hálóruhát talált, magának pedig fehér melltartót, amit ott helyben fel is próbált. Természetesen a már rajta lévő ruházatra vette rá, hogy vajon jó lesz-e a mindenhol. Egy férfi a téli sportoláshoz, síeléshez aláöltözetet talált, egy hölgy pedig szép piros inget nézegetett a testvérének, de nem volt biztos a méretben. De még ez sem probléma, hiszen a fehérneműkön kívül a többi ruhát, papucsot visszacserélik.
Hosszú sorokban álltak a vásárlók
Az üzletben megkérdeztük, hogy töltik-e újra a készletet, de az eladó azt a választ adta, hogy valószínűleg már nem fogják. Tehát ha valaki még le akar csapni a pár száz forintos termékekre, akkor nagyon igyekeznie kell, mert már így sem sok minden volt kihelyezve. A szemfülesebbek és kitartóbbak találhatnak egy-két jó darabot, de már például kabátoknak, cipőknek, farmereknek csak a hűlt helye volt. A két nyitva lévő pénztárnál hosszú sorokban álltak a vásárlók, szinte mindenki korsarában voltak akciós termékek. A fennakadást, hosszabb várakozást mégsem ez okozta, hanem az amikor egy nyugdíjas házaspár két tele pakolt bevásárlókocsinyi árut fizetett, nyolcezer forintosával nyugdíjas-élelmiszerutalvánnyal, hiszen így jár mellé az 1000 forintos kupon, amivel az Aldi és a Lidl is segíti a nyugdíjasokat.
