Így vadásztak munkára a nyíregyházi állásbörzén a szabolcsiak (fotók, videó!)

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerda reggel megnyitotta kapuit a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem közös szervezésű rendezvénye, az Állásbörze. Már a nyitást követő percekben sokan keresték fel a kiállítók standjait, és érdeklődtek a különféle nyitott pozíciók iránt. Volt, aki határozott elképzelésekkel érkezett, míg mások először a lehetőségeket kívánták felfedezni. Kiállítókat és érdeklődőket kérdeztünk az őszi Állásbörze tapasztalatairól, íme hogyan látták a rendezvényt!

Különleges iparágba toborzott munkavállalókat az Állásbörze kisvárdai kiállítója

Fotó: Sipeki Péter

Az Állásbörze mint találkozópont

Zsoldos Attila, az Aero Space Power Kft. kisvárdai gyárának vezetője szerkesztőségünknek elárulta,

a vállalat tevékenysége rendkívül szakmunkásigényes, éppen ezért a cég további dinamikus fejlődéséhez elengedhetetlen a szakképzett munkaerő megtalálása.

– A vállalatunknak jelenleg négy fő tevékenységi köre van, de ezek közül a legfontosabb a repülőgép-alkatrészek, illetve a gázturbinák felújítása. Ez az iparág felszálló ágban van, folyamatos a fejlődés, így hosszú távon nagy szerepünk lesz ebben a szektorban. Van egy solution nevű üzletágunk is. Ezen belül van egy projektünk, melynek keretében komplex hegesztett szerkezeteket és elektromos szerelést gyártunk. A teljes tevékenységi körünk maximálisan igényli a magasan képzett szakmunkásokat és a mérnököket is. E két csoport megtalálása nagyon fontos számunkra, amire az Állásbörze remek lehetőséget biztosít – hangsúlyozta a kisvárdai gyár vezetője.

Arra is rámutatott, az Állásbörze egy olyan találkozópont, ahol egymásra találhatnak a munkavállalók és a különféle cégek.

– Ugyanakkor a részvételünkkel a vállalatunk jó hírét is szeretnénk továbbvinni. A Nyíregyházi Egyetemmel már van kapcsolatunk a duális képzésben, de szeretnénk nyitni a középiskolák felé is, hogy még könnyebben megtaláljuk a szakképzett munkaerőt – tudatta Zsoldos Attila.