1 órája

Így vadásztak munkára a nyíregyházi állásbörzén a szabolcsiak (fotók, videó!)

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#Kelet-Magyarország#állásbörze

Óriási érdeklődés övezte szerkesztőségünk és a Nyíregyházi Egyetem közös rendezvényét. Mutatjuk, milyen volt az Állásbörze a résztvevők szemével.

Miklós István
Kelet-Állásbörze , sok-sok látogatóval

Fotó: Peter Sipeki

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerda reggel megnyitotta kapuit a Kelet-Magyarország és a Nyíregyházi Egyetem közös szervezésű rendezvénye, az Állásbörze. Már a nyitást követő percekben sokan keresték fel a kiállítók standjait, és érdeklődtek a különféle nyitott pozíciók iránt. Volt, aki határozott elképzelésekkel érkezett, míg mások először a lehetőségeket kívánták felfedezni. Kiállítókat és érdeklődőket kérdeztünk az őszi Állásbörze tapasztalatairól, íme hogyan látták a rendezvényt!

Az Állásbörze egyik kiállítója a repülőgépiparból érkezett
Különleges iparágba toborzott munkavállalókat az Állásbörze kisvárdai kiállítója
Fotó: Sipeki Péter

Az Állásbörze mint találkozópont

Zsoldos Attila, az Aero Space Power Kft. kisvárdai gyárának vezetője szerkesztőségünknek elárulta, 

 a vállalat tevékenysége rendkívül szakmunkásigényes, éppen ezért a cég további dinamikus fejlődéséhez elengedhetetlen a szakképzett munkaerő megtalálása.

– A vállalatunknak jelenleg négy fő tevékenységi köre van, de ezek közül a legfontosabb a repülőgép-alkatrészek, illetve a gázturbinák felújítása. Ez az iparág felszálló ágban van, folyamatos a fejlődés, így hosszú távon nagy szerepünk lesz ebben a szektorban. Van egy solution nevű üzletágunk is. Ezen belül van egy projektünk, melynek keretében komplex hegesztett szerkezeteket és elektromos szerelést gyártunk. A teljes tevékenységi körünk maximálisan igényli a magasan képzett szakmunkásokat és a mérnököket is. E két csoport megtalálása nagyon fontos számunkra, amire az Állásbörze remek lehetőséget biztosít – hangsúlyozta a kisvárdai gyár vezetője.

Arra is rámutatott, az Állásbörze egy olyan találkozópont, ahol egymásra találhatnak a munkavállalók és a különféle cégek.

– Ugyanakkor a részvételünkkel a vállalatunk jó hírét is szeretnénk továbbvinni. A Nyíregyházi Egyetemmel már van kapcsolatunk a duális képzésben, de szeretnénk nyitni a középiskolák felé is, hogy még könnyebben megtaláljuk a szakképzett munkaerőt – tudatta Zsoldos Attila.

– Nagyon sikeres napunk volt, sok érdeklődő kereste fel standunkat. Ezen az állásbörzén elsősorban mérnökök és funkcionális támogató pozíciók betöltésére összpontosítottunk. Az esemény kiváló lehetőséget nyújtott számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk az álláskeresőkkel és személyesen kommunikáljunk velük. Találkoztunk több igazán elszánt fiatalemberrel is, akik még képzésen vesznek részt, de máris munkalehetőséget keresnek. Örömmel fogadjuk a tanulni hajlandó, motivált jelölteket. A helyi munkaerőre alapozunk és olyan munkatársakat keresünk, akik hosszútávon tudnak velünk együtt növekedni. Nagyon hálásak vagyunk a rendezvény szervezőinek, és úgy gondoljuk, hogy ez valóban értékes lehetőséget nyújt mind a vállalatok, mind az álláskeresők számára – hallottuk az összegzést a Sunwoda standjánál.

Kelet-Állásbörze

Fotók: Sipeki Péter

Kamatoztatnák a megszerzett tudást a fiatalok

A munkaerőből márpedig nem volt hiány a rendezvényen, rengeteg fiatal és már régóta fiatal érkezett, hogy megtalálja élete első, vagy éppen sokadik munkahelyét. Köztük volt a Nyíregyházi Egyetem anglisztika szakán nemrég végzett hallgatója, Hanuscsák Zsolt is, aki olyan állásokra vadászott, ahol kamatoztathatja az évek alatt megszerzett tudását.

 A munkaerőpiacra frissen kilépve elsősorban irodai munkát keresek, méghozzá olyat, ahol az angol nyelvtudásomnak hasznát vehetem.

 A Nyíregyházára érkező nagyvállalatok gyakran keresnek ilyen kvalitású embereket, így bizakodó vagyok – mesélte a friss diplomás fiatal.

Hosszú távú munka egy stabil, megbízható vállalatnál – ez sok munkavállaló vágya, és ezt keresi Bukovinszki Ferenc is. A fiatal autótechnikus nyitott a tanulásra, és nem csupán a szakterületének megfelelő állást keres.

– Egy jó ajánlat bárhová elcsábíthat – persze csak akkor, ha teljesül a kiszámíthatóság és a stabilitás követelménye. Korábban sajnos több rossz tapasztalatom is volt, de remélem, ezúttal sikerrel járok, és megtalálom az „igazit” a kiállítók között – bizakodott.

Kelet-Állásbörze megynyitó

Fotók: Sipeki Péter

 

