Állásbörze a Nyíregyházi Egyetemen: több tucat cég várja a jövő munkavállalóit Nyíregyházán. Gyere te is! ( fotók, videók)

Szikrázó napsütés, kellemes hőmérséklet – ez fogadta szerdán a Nyíregyházi Egyetemre érkezőket, ám nem csupán az időjárás volt kecsegtető, hanem azok az ajánlatok is, amiket a 32 kiállító kínált a Kelet-Magyarország és az egyetem immár hagyományos Állásbörzéjén. A Nyíregyházi Egyetem impozáns Bessenyei aulájában karrier-tanácsadással és előadásokkal is várják az érdeklődőket, akik 9 és 15 óra között találhatják életük első, vagy éppen sokadik állását. A világ nagyot változott, számos új trend, sőt meglepő tendencia figyelhető, ami alól Szabolcs-Szatmár-Bereg sem kivétel. A vármegyében ma már a munkaerőhiány a jellemző probléma, így nem csupán a leendő munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is kiemelten fontos az Állásbörze, és a hasonló rendezvények. Ezzel kapcsolatban munkatársunk, M. Magyar László, a Kelet-Magyarország szerkesztője úgy fogalmazott: az Állásbörzén a kereslet és a kínálat találkozik, így aki egy jó állásra vágyik – és ellátogat a rendezvényre –, az jó időben van, jó helyen.

Az Állásbörze már délelőtt is sokakat vonzott a Bessenyei aulában

Fotó: Sipeki Péter

Állásbörze: a munkavállalók és a munkaadók is igénylik

A 81 éves történelemmel rendelkező Kelet-Magyarországnak mindig fontos volt a tájékoztatás.

A megye és a nagyvilág eseményei mellett a szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt fektetünk. Ezek közül is kiemelkedik az Állásbörze, amit már sokadik alkalommal rendezünk meg. Ez is azt mutatja, hogy a munkavállalóknak és a munkaadóknak is szükségük van e rendezvényre – emelte ki M. Magyar László.

A rendezvény ünnepélyes megnyitóján a szervezők mellett a vármegye munkaerőpiacának és gazdaságának tevékeny résztvevői is jelen voltak. Köszöntőt mondott dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke; Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke; Kocsis László, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője; M. Magyar László, a Kelet-Magyarország napilap szerkesztője; a vármegyeszékhely önkormányzatát pedig a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője, Ákli András képviselte.