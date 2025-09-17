5 órája
Állásbörze a Nyíregyházi Egyetemen: több tucat cég várja a jövő munkavállalóit Nyíregyházán. Gyere el te is! (fotók, videók)
Ismét fiatalokkal telt meg a Nyíregyházi Egyetem Bessenyei aulája. A szerkesztőségünk társszervezésében megvalósuló Állásbörze ezúttal is sok érdeklődőt vonzott.
Kelet-Állásbörze a Nyíregyházi Egyetemmel karöltve rendezték meg ismét
Fotó: Peter Sipeki
Szikrázó napsütés, kellemes hőmérséklet – ez fogadta szerdán a Nyíregyházi Egyetemre érkezőket, ám nem csupán az időjárás volt kecsegtető, hanem azok az ajánlatok is, amiket a 32 kiállító kínált a Kelet-Magyarország és az egyetem immár hagyományos Állásbörzéjén. A Nyíregyházi Egyetem impozáns Bessenyei aulájában karrier-tanácsadással és előadásokkal is várják az érdeklődőket, akik 9 és 15 óra között találhatják életük első, vagy éppen sokadik állását. A világ nagyot változott, számos új trend, sőt meglepő tendencia figyelhető, ami alól Szabolcs-Szatmár-Bereg sem kivétel. A vármegyében ma már a munkaerőhiány a jellemző probléma, így nem csupán a leendő munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak is kiemelten fontos az Állásbörze, és a hasonló rendezvények. Ezzel kapcsolatban munkatársunk, M. Magyar László, a Kelet-Magyarország szerkesztője úgy fogalmazott: az Állásbörzén a kereslet és a kínálat találkozik, így aki egy jó állásra vágyik – és ellátogat a rendezvényre –, az jó időben van, jó helyen.
Állásbörze: a munkavállalók és a munkaadók is igénylik
A 81 éves történelemmel rendelkező Kelet-Magyarországnak mindig fontos volt a tájékoztatás.
A megye és a nagyvilág eseményei mellett a szolgáltatásokra is nagy hangsúlyt fektetünk. Ezek közül is kiemelkedik az Állásbörze, amit már sokadik alkalommal rendezünk meg. Ez is azt mutatja, hogy a munkavállalóknak és a munkaadóknak is szükségük van e rendezvényre – emelte ki M. Magyar László.
A rendezvény ünnepélyes megnyitóján a szervezők mellett a vármegye munkaerőpiacának és gazdaságának tevékeny résztvevői is jelen voltak. Köszöntőt mondott dr. Hárskuti János, a Nyíregyházi Egyetem elnöke; Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke; Kocsis László, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője; M. Magyar László, a Kelet-Magyarország napilap szerkesztője; a vármegyeszékhely önkormányzatát pedig a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetője, Ákli András képviselte.
Kelet-ÁllásbörzeFotók: Sipeki Péter
A munka jellemformáló ereje
A vármegyei kormányhivatal rendezvények egész sorával és különféle támogatásokkal is azon dolgozik, hogy a vármegyei lakosság minél hamarabb munkába állhasson, méghozzá a képességeinek, kompetenciának leginkább megfelelő pozíciókban.
Kocsis László, a rendezvény megnyitóján arról számolt be, a vármegye munkaerőpiaci helyzete ma olyan pályára állt, amit 10 évvel ezelőtt álmainkban sem gondoltunk volna.
– A munkaerőhiány miatt azt az elvet valljuk, hogy a kommunikációra minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Éppen ezért nagyon fontosak az Állásbörzéhez hasonló fórumok, ahol a munkavállalók és a munkáltatók egymásra találhatnak. Nyíregyháza és az itteni cégek a vármegye összes vállalkozása előtt példaként állhat, hiszen olyan kommunikációt folytatnak, ami bármely vállalat számára inspiráló lehet – hangsúlyozta Kocsis László.
– A Nyíregyházi Egyetem fantasztikus fejlődési pályára állt, így bátran mondhatjuk, hogy az intézmény biztos jövőt ad a fiataloknak – persze csak akkor, ha élnek a lehetőségeikkel
– ezt már Seszták Oszkár mondta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, a vármegyei munkaerőhiány enyhítését, a kereslet és a kínálat egymásra találását a vármegyei önkormányzat a munkaügyi paktummal.
Kelet-Állásbörze megynyitóFotók: Sipeki Péter
– Mintegy 7 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a képzési programokra, átképzésekre, támogatásokra. Ezekben számos partnerünk van, akik szintén azon dolgoznak, hogy minél többen megtalálják álmaik állását – tette hozzá Seszták Oszkár, aki szerint a munka nem csupán a pénzkeresetről szól, jellemformáló ereje is van.
Nyíregyháza már nem csak egy pont a térképen
Nyíregyháza elképesztő gazdasági fejlődésen ment át az elmúlt években, ennek ékes példája a több száz hektárral bővülő Ipari Park is, ahová egyre több vállalat érkezik majd a jövőben. Erről beszélt köszöntőjében Ákli András, aki szerint óriási potenciál rejlik az Állásbörzében.
– Az itt lévő fiatalok a jövőt képviselik. A tudást, a tehetséget, ami reményeink szerint Nyíregyháza fejlődéséhez is hozzájárul majd. A város ma már nem csupán egy pont a térképen, hanem a lehetőségek helyszíne. Itt a tehetség és a szorgalom mindenképpen valamilyen pozitív eredménnyel társul. Az Ipari Park 640 hektáros fejlesztése újabb távlatokat nyit majd ezekben a folyamatokban: érkeznek az újabbnál újabb nagyvállalatok, akik számos színvonalas, jövőbe mutató karrierlehetőséget kínálnak – hívta fel a figyelmet az ügyvezető.
A Nyíregyházi Egyetem az elmúlt évtized legjobb felvételi eredményeivel zárta a legutóbbi felvételi időszakot. Dr. Hárskuti János, az egyetem elnöke büszkén mesélt az impozáns számokról: az intézmény 2396 hallgatót vett fel az idén, magasan túlszárnyalva a tavalyi eredményeket.
– Örömmel látom, hogy a már hagyományos partnereink mellett újabb résztvevők is jelen vannak az Állásbörzén.
Ez és a kiváló felvételi mutatók is azt igazolják, hogy jó úton járunk.
A nemzetközi színtéren is egyre többet nyújtunk: amíg néhány éve alig volt 100 külföldi hallgatónk, tavaly épphogy 300-an voltak, addig az idén közel 500-ra tehető majd a számuk – tudtuk meg az elnöktől.
Dr. Hárskuti János arra is rámutatott, továbbra is a pedagógusképzés a legnépszerűbb, ám az is fontos, hogy képzési paletta jelentős része a nemzetgazdaság legfontosabb területeit lefedő szakokból áll.
Tucatnyi cég, valós állások – óriási az érdeklődés a Kelet-Állásbörzén!
