Fergeteges volt a NOX-koncert Csengerben (fotók)

Pénteken indult a XXII. Csengeri Almafesztivál, ami szombaton és vasárnap is nagyon sok érdeklődőt vonzott.

Az Almafesztivál egyik sztárfellépője a NOX együttes volt

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Almafesztivál versenyekkel, koncertekkel

A pénteki Almafutáson különböző távokon, több korosztályban mérkőztek meg egymással óvodások, általános- és középiskolások. A versenybe a kisebbeknél szülők és pedagógusok is bekapcsolódtak. Szombaton reggeli tornával nyitottak, volt kutyás bemutató, bábelőadás, óvodások és iskolások műsora, a Kokas Banda táncháza, a Du-Dance produkciója, színpadra lépett a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület, az Orfeusz Egyesület, Turbucz Bernadett népi táncházba invitálta az érdeklődőket.