Fergeteges volt a NOX-koncert Csengerben (fotók)
Színes kavalkád várta a városban élőket és az oda érkezőket. A XXII. Csengeri Almafesztivál nagyon sok érdeklődőt vonzott, a NOX fantasztikus koncertet adott szombat este.
Pénteken indult a XXII. Csengeri Almafesztivál, ami szombaton és vasárnap is nagyon sok érdeklődőt vonzott.
Almafesztivál versenyekkel, koncertekkel
A pénteki Almafutáson különböző távokon, több korosztályban mérkőztek meg egymással óvodások, általános- és középiskolások. A versenybe a kisebbeknél szülők és pedagógusok is bekapcsolódtak. Szombaton reggeli tornával nyitottak, volt kutyás bemutató, bábelőadás, óvodások és iskolások műsora, a Kokas Banda táncháza, a Du-Dance produkciója, színpadra lépett a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület, az Orfeusz Egyesület, Turbucz Bernadett népi táncházba invitálta az érdeklődőket.
NOX koncert CsengerbenFotók: Bodnárné Varga Éva
Este hétkor a Szent István téren a NOX adott nagyszabású koncertet, a szombatot retro party zárta. Vasárnap 11 órától a sportcentrumban focitorna indult, ezzel ért véget a Csengeri Almafesztivál.
