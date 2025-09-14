szeptember 14., vasárnap

Almanapok

1 órája

Fergeteges volt a NOX-koncert Csengerben (fotók)

Címkék#koncert#előadás#Csengeri Almafesztivál

Színes kavalkád várta a városban élőket és az oda érkezőket. A XXII. Csengeri Almafesztivál nagyon sok érdeklődőt vonzott, a NOX fantasztikus koncertet adott szombat este.

Munkatársunktól

Pénteken indult a XXII. Csengeri Almafesztivál, ami szombaton és vasárnap is nagyon sok érdeklődőt vonzott. 

Az Almafesztivál egyik sztárfellépője a NOX együttes volt
Az Almafesztivál egyik sztárfellépője a NOX együttes volt
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Almafesztivál versenyekkel, koncertekkel

A pénteki Almafutáson különböző távokon, több korosztályban mérkőztek meg egymással óvodások, általános- és középiskolások. A versenybe a kisebbeknél szülők és pedagógusok is bekapcsolódtak. Szombaton reggeli tornával nyitottak, volt kutyás bemutató, bábelőadás, óvodások és iskolások műsora, a Kokas Banda táncháza, a Du-Dance produkciója, színpadra lépett a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület, az Orfeusz Egyesület, Turbucz Bernadett népi táncházba invitálta az érdeklődőket. 

NOX koncert Csengerben

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Este hétkor a Szent István téren a NOX adott nagyszabású koncertet, a szombatot retro party zárta. Vasárnap 11 órától a sportcentrumban focitorna indult, ezzel ért véget a Csengeri Almafesztivál. 

 

