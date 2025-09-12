szeptember 12., péntek

Szatmár aranya

1 órája

Almafutás: elkezdődött a fesztivál Csengerben (fotókkal)

Elkezdődött a három napos fesztivál. Almafutás nyitotta a pénteki programot Csengerben.

L. Tóth Lajos
Almafutás: elkezdődött a fesztivál Csengerben (fotókkal)

A XXII. Csengeri Almafesztivál pénteki nyitányaként egy kis testmozgással indították a napot. A fesztivál állandó eleme az Almafutás elnevezésű utcai futóverseny, ahol különböző távokon, több korosztályban mérkőznek meg egymással óvodások, általános- és középiskolások. A versenybe a kisebbeknél szülők és pedagógusok is bekapcsolódtak.

almafutás Csenger fesztivál
Almafutás Csengerben Fotó: Kákos Dávid

Almafutás után gazdag hétvégi program

Szombaton reggeli tornával nyitnak, lesz kutyás bemutató, bábelőadás, óvodások és iskolások műsora, a Kokas Banda táncháza, a Du-Dance Moderntánc produkciója, színpadra lép a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület, az Orfeusz Egyesület, Turbucz Bernadett népi táncházba invitálja az érdeklődőket. Este hétkor a Szent István téren a NOX nagyszabású koncertje kezdődik. A szombatot retro party zárja lemezlovasokkal. Vasárnap 11 órától a sportcentrumban focitorna indul, ezzel ér véget a Csengeri Almafesztivál. 

Almafutás Csengerben

Fotók: Kákos Dávid

 

 

 

