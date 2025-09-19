Balkány
3 órája
Almaszedő diákok Balkányban (fotókkal)
Diákok gyakorlat keretében szedték az almát Balkányban. Jó hangulatban telt az almaszedés.
Almaszedés Balkányban
Fotó: Sipeki Péter
Almaszedés Balkányban: Az Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói gyakorlat keretében szedtek almát Balkányban. A májusi fagyok miatt a termés ugyan csak töredéke a korábbi évekhez képest, de a munka nem lett kevesebb a leszedésükkel sem, ugyanis a sorokat ugyanúgy végig kell járni.
Almaszedés BalkánybanFotók: Sipeki Péter
