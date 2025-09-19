Almaszedő diákok Balkányban (fotókkal)

Almaszedés Balkányban: Az Északi ASzC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói gyakorlat keretében szedtek almát Balkányban. A májusi fagyok miatt a termés ugyan csak töredéke a korábbi évekhez képest, de a munka nem lett kevesebb a leszedésükkel sem, ugyanis a sorokat ugyanúgy végig kell járni.