Alzheimer világnap

1 órája

Faültetés és séta a demenciás betegekért, a családtagokért Fehérgyarmaton

Címkék#demencia#Fehérgyarmat#Alzheimer világnap#séta

Viseljen valami lilát, sálat, kitűzőt! Sétával, faültetéssel, közös tánccal ünneplik az idén az Alzheimer világnapot Fehérgyarmaton és Szamosújlakon.

Munkatársunktól

Alzheimer világnap Fehérgyarmaton. Nem vagy egyedül – üzeni minden demenciával élőknek és családtagjaiknak szeptember 19-én Fehérgyarmaton. A pénteken 10 órakor kezdődő Alzheimer világnapi programsorozat a köszöntők után közös énekkel, majd a már hagyománnyá vált faültetéssel folytatódik. Egy fa az elfogadásért mottóval a Kossuth park egy újabb fával gazdagodik. 

Az ország számos pontján, így Fehérgyarmaton is megrendezik az Alzheimer világnapi sétát, melynek fontos üzenete van
Fehérgyarmaton is megrendezik az Alzheimer világnapi sétát, melynek fontos üzenete van az egész világon
Illusztráció: MW-Archív

Az Alzheimer világnapnak fontos üzenete van az egész világon

A „Lépjünk” figyelemfelhívó séta Fehérgyarmatról indul, az úti cél Szamosújlak. Minden lépés azt üzeni „nem vagy  egyedül”, a szervezők felhívják rá a figyelmet, akár egy kis szakaszon is lehet csatlakozni a túrához, hogy aztán a kistelepülésre megérkezve újabb fát ültessenek el a résztvevők az elfogadásért. A program örömtánc bemutatóval és közös tánccal ér véget. 

A programról érdeklődni a fehérgyarmati városi szociális központban lehet. Arra kérik az eseményen megjelenőket, hogy viseljenek valami lilát – legyen az ruha, sál, kitűző vagy akár egy apró kiegészítő –, ezzel is kifejezve együttérzésüket, támogatásukat az Alzheimer-kórban, más demenciában szenvedők és családtagjaik mellett!

Társadalmi összefogás és elfogadás szükséges

Az Alzheimer világnap (angol nyelven: World Alzheimer's Day) a Nemzetközi Alzheimer Társaság (rövidítve: ADI) által kezdeményezett és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatását élvező, évente szeptember 21-én világszerte megrendezett eseménysorozat. Célja, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer-kór és más demenciák terjedésének veszélyére, visszaszorításának, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak szükségességére, a betegséggel élők körülményeinek javítására. 

 

 

 

