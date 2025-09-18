1 órája
Faültetés és séta a demenciás betegekért, a családtagokért Fehérgyarmaton
Viseljen valami lilát, sálat, kitűzőt! Sétával, faültetéssel, közös tánccal ünneplik az idén az Alzheimer világnapot Fehérgyarmaton és Szamosújlakon.
Alzheimer világnap Fehérgyarmaton. Nem vagy egyedül – üzeni minden demenciával élőknek és családtagjaiknak szeptember 19-én Fehérgyarmaton. A pénteken 10 órakor kezdődő Alzheimer világnapi programsorozat a köszöntők után közös énekkel, majd a már hagyománnyá vált faültetéssel folytatódik. Egy fa az elfogadásért mottóval a Kossuth park egy újabb fával gazdagodik.
Az Alzheimer világnapnak fontos üzenete van az egész világon
A „Lépjünk” figyelemfelhívó séta Fehérgyarmatról indul, az úti cél Szamosújlak. Minden lépés azt üzeni „nem vagy egyedül”, a szervezők felhívják rá a figyelmet, akár egy kis szakaszon is lehet csatlakozni a túrához, hogy aztán a kistelepülésre megérkezve újabb fát ültessenek el a résztvevők az elfogadásért. A program örömtánc bemutatóval és közös tánccal ér véget.
A programról érdeklődni a fehérgyarmati városi szociális központban lehet. Arra kérik az eseményen megjelenőket, hogy viseljenek valami lilát – legyen az ruha, sál, kitűző vagy akár egy apró kiegészítő –, ezzel is kifejezve együttérzésüket, támogatásukat az Alzheimer-kórban, más demenciában szenvedők és családtagjaik mellett!
Társadalmi összefogás és elfogadás szükséges
Az Alzheimer világnap (angol nyelven: World Alzheimer's Day) a Nemzetközi Alzheimer Társaság (rövidítve: ADI) által kezdeményezett és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) támogatását élvező, évente szeptember 21-én világszerte megrendezett eseménysorozat. Célja, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer-kór és más demenciák terjedésének veszélyére, visszaszorításának, a tévhitek eloszlatásának és a társadalmi összefogásnak szükségességére, a betegséggel élők körülményeinek javítására.
