Amikor az emlékek fakulnak, a szeretet marad – Fehérgyarmaton is megemlékeztek az Alzheimer Világnapon

– Pénteken Fehérgyarmaton a 2025. évi Alzheimer Világnapjára szervezett megható megemlékezésen, melyre Nagyné Koncz Mariann, a Városi Szociális Központ vezetője és Dr. Péter Csaba, városunk polgármestere hívott meg – adta hírül közösségi oldalán dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője.

Alzheimer világnap Fehérgyarmaton Forrás: dr. Tilki Attila közösségi oldala

– Ez a nap arra figyelmeztet mindannyiunkat, hogy az emlékezetkieséssel járó betegség nemcsak a betegeket, hanem családjaikat, szeretteiket is próbára teszi. Ahogy Mariann köszöntőjében elmondta:

Ez a betegség elvesz emlékeket, arcokat, szavakat… de sosem tudja elvenni a szeretetet. Aki igazán szeret, az akkor is ott marad, amikor mi már nem tudjuk, ki ő. Mert volt idő, amikor nevettető mesét, ölelést, bátorító szavakat kaptunk tőlük, csak éppen most mi vagyunk azok, akiknek vissza kell adni, vigyázni rájuk. Egy fotó, egy illat, egy zene előhozza az emlékeket, és ha nem is neki, hát nekünk jelent sokat. Ezek a tárgyak kulcsok, melyek az emlékezés ajtaját nyitják ki számunkra.

A közös éneklés után a város iskolásai és a Szociális Központ dolgozói együtt ültettünk el egy Ginkgo Biloba fát a Kossuth parkban, melyet az Emlékezés fájának neveztünk el. A ginkgo biloba leveleiből készült kivonat az emlékezet megőrzését segíti – szimbolikusan is erős jelképpé vált e különleges napon. Amikor a jelen fájdalmas, a múlt adhat vigaszt. A szeretet örök és ez az, amit tovább kell vinnünk – olvasható a bejegyzés az országgyűlési képviselő közösségi oldalán.

Forrás: dr. Tilki Attila közösségi oldala

Legutóbb tavaly írtunk a demenciáról, ami az időskor egyik leggyakoribb problémája lett és figyelni kell a jeleire. Magyarországon körülbelül 250 ezer demenciával diagnosztizált ember él (ez az esetek háromnegyedében Alzheimer-kórt jelent), de ettől jóval több embert érint a betegség. Az elöregedő társadalmakban rohamosan növekszik számuk, sőt, ma már nem csak a hetven-nyolcvan esztendő felettieket, hanem a hatvanas éveiben járókat is érintheti a leépüléssel járó betegség.

Forrás: dr. Tilki Attila közösségi oldala

Nagyné Koncz Marianna akkor azt mondta: – A tevékenységek, a munkavégzés sikerélményt, hasznosságérzetet kelt bennük, s ez nagyon fontos, mert megőrzi bizonyos képességeiket. Sokan vannak, akik együttműködőek, aktívak a foglalkozásokon, nekik a kommunikációjuk is sokáig érthető marad, de a tevékenységek megtervezésénél figyelembe kell venni az idős ember személyiségét, egyéni igényeit, meglévő képességeit, a pillanatnyi fizikai és lelki állapotát is. A teljes írást itt olvashatják el: