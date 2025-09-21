szeptember 21., vasárnap

1 órája

120 éves kincs szólalhat meg újra – Te is segíthetsz megmenteni Nyíregyháza orgonáját!

A koncertsorozat bevétele a római katolikus társszékesegyház 120 éves angster-orgonájának megújítását szolgálja.

Szon.hu

A 120 éves Angster-orgona a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban található, amely egy Angster-gyártmányú hangszer, és 2024-ben ünnepelte 120. évfordulóját. Az orgona megérett a felújításra, ezért jótékonysági koncerteket szerveznek a hangszer megmentésére és felújításának támogatására. A Filharmónia Magyarország több alkalommal szervezett ilyen jótékonysági hangversenyeket, majd az "Orgonák éjszakája" keretében rendeztek eseményt, ahol orgonaművészek léptek fel. 

Most újabb koncertek szerveznek a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház orgonájának felújításáért, tehát egy nemes ügyet is támogathatunk.

Szeptember 28. (vasárnap) 19:00
Tér-zene a társszékesegyház előtt – ingyenes, de felajánlásokat elfogadnak az orgonáért.

Október 11. (szombat) 15:00
Tér-zene a társszékesegyház előtt – ingyenes, de felajánlásokat elfogadnak az orgonáért.

November 16. (vasárnap) 19:00
Szulák Andrea-est a társszékesegyházban – belépődíjas

