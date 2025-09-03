2 órája
Óriási lesz a riadalom, ha erre nem készül fel a vármegyénkben! Mi szóltunk előre!
Fennakadás várható az áramszolgáltatásban karbantartás miatt szeptember 4-én, csütörtökön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyíregyháza
- Szeptember 4., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Fészek utca 118 – 188.
Fészek utca 115 – 153.
Ív utca 24 – 24.
Kőris utca 22 – 22.
Kőris utca 21 – 91.
Sás utca 1 – 1.
Szirom utca HRSZ:0752 -
Szirom utca 2 – 9002.
Szirom utca 1 – 17.
Szittya utca 9000 – 9000.
Szittya utca 3 – 3.
Ujház sor utca 10 – 76.
Ujház sor utca 9 – 41.
Áramszünet vármegyénkben
Geszteréd
- Szeptember 4., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Kossuth utca 84 – 116.
Kossuth utca 105 – 129.
Mátyás utca 2 – 16.
Mátyás utca 3 – 17.
Petőfi Sándor utca 2 – 32.
Petőfi Sándor utca 1 – 33.
Tiszaszalka
- Szeptember 4., csütörtök 8.00-tól 15.30-ig:
Ady Endre utca 11-13.
Ady Endre utca 1 – 67.
Ady Endre utca 2 – 74.
Arany János utca 3 – 25.
Arany János utca 2 – 38.
Arany János utca 2 – 14.
Arany János utca 1 – 9.
Árpád utca 29 – 29.
Árpád utca 4 – 62.
Árpád utca 3 – 59.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2 – 32.
Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1 – 13.
Balázs Ferenc utca 2 – 24.
Balázs Ferenc utca 1 – 17.
Bartók Béla utca 2 – 16.
Bartók Béla utca 1 – 1.
Béke utca 1 – 19.
Bessenyei György utca 2 – 58.
Bessenyei György utca 1 – 49.
Hrsz. HRSZ:462/ -
Hrsz. HRSZ:065/ -
Hunyadi János utca 1 – 27.
Hunyadi János utca 2 – 9000.
Jókai Mór utca 1 – 9.
Jókai Mór utca 2 – 6.
Jókai Mór utca 2 – 42.
Jókai Mór utca 1 – 35.
József Attila utca 1 – 7.
József Attila utca 2 – 14.
József Attila utca 38 – 72.
József Attila utca 41 – 41.
Kossuth Lajos utca 41 – 119.
Kossuth Lajos utca 42 – 200.
Laposhad 5 – 5.
Petőfi Sándor utca 8 – 8.
Petőfi Sándor utca 23 – 23.
Petőfi Sándor utca 2 – 9000.
Petőfi Sándor utca 1 – 69.
Petőfi Sándor utca 1 – 61.
Petőfi Sándor utca 4 – 68.
Petőfi Sándor utca 6-8.
Ravatalozó 2 – 2.
Új-Tanya 1 – 1.
Váci Mihály utca 3 – 57.
Váci Mihály utca 4 – 42.
Vörösmarty Mihály utca 1 – 7.
Vörösmarty Mihály utca 2 – 8.
Wesselényi Miklós utca 2 – 6.
Wesselényi Miklós utca 1 – 299.
