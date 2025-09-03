szeptember 3., szerda

Fennakadás

2 órája

Óriási lesz a riadalom, ha erre nem készül fel a vármegyénkben! Mi szóltunk előre!

Címkék#áramszünet#karbantartás#Opus Titász

Fennakadás várható az áramszolgáltatásban karbantartás miatt szeptember 4-én, csütörtökön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet várható csütörtökön
Áramszünet várható csütörtökön
Fotó: Shutterstock

Nyíregyháza

  • Szeptember 4., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 

Fészek utca 118 – 188.

Fészek utca 115 – 153.

Ív utca 24 – 24.

Kőris utca 22 – 22.

Kőris utca 21 – 91.

Sás utca 1 – 1.

Szirom utca HRSZ:0752 - 

Szirom utca HRSZ:0752 - 

Szirom utca 2 – 9002.

Szirom utca 1 – 17.

Szittya utca 9000 – 9000.

Szittya utca 3 – 3.

Ujház sor utca 10 – 76.

Ujház sor utca 9 – 41.

Áramszünet vármegyénkben

Geszteréd

  • Szeptember 4., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 

Kossuth utca 84 – 116.

Kossuth utca 105 – 129.

Mátyás utca 2 – 16.

Mátyás utca 3 – 17.

Petőfi Sándor utca 2 – 32.

Petőfi Sándor utca 1 – 33.

Tiszaszalka

  • Szeptember 4., csütörtök 8.00-tól 15.30-ig: 

Ady Endre utca 11-13. 

Ady Endre utca 1 – 67.

Ady Endre utca 2 – 74.

Arany János utca 3 – 25.

Arany János utca 2 – 38.

Arany János utca 2 – 14.

Arany János utca 1 – 9.

Árpád utca 29 – 29.

Árpád utca 4 – 62.

Árpád utca 3 – 59.

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2 – 32.

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 1 – 13.

Balázs Ferenc utca 2 – 24.

Balázs Ferenc utca 1 – 17.

Bartók Béla utca 2 – 16.

Bartók Béla utca 1 – 1.

Béke utca 1 – 19.

Bessenyei György utca 2 – 58.

Bessenyei György utca 1 – 49.

Hrsz. HRSZ:462/ - 

Hrsz. HRSZ:065/ - 

Hunyadi János utca 1 – 27.

Hunyadi János utca 2 – 9000.

Jókai Mór utca 1 – 9.

Jókai Mór utca 2 – 6.

Jókai Mór utca 2 – 42.

Jókai Mór utca 1 – 35.

József Attila utca 1 – 7.

József Attila utca 2 – 14.

József Attila utca 38 – 72.

József Attila utca 41 – 41.

Kossuth Lajos utca 41 – 119.

Kossuth Lajos utca 42 – 200.

Laposhad 5 – 5.

Petőfi Sándor utca 8 – 8.

Petőfi Sándor utca 23 – 23.

Petőfi Sándor utca 2 – 9000.

Petőfi Sándor utca 1 – 69.

Petőfi Sándor utca 1 – 61.

Petőfi Sándor utca 4 – 68.

Petőfi Sándor utca 6-8.

Ravatalozó 2 – 2.

Új-Tanya 1 – 1.

Váci Mihály utca 3 – 57.

Váci Mihály utca 4 – 42.

Vörösmarty Mihály utca 1 – 7.

Vörösmarty Mihály utca 2 – 8.

Wesselényi Miklós utca 2 – 6.

Wesselényi Miklós utca 1 – 299.

 


 

