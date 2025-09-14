2 órája
Ne főzzőn túl sokat a hétvégén, mert hétfőn áramszünet miatt sok háztartásban a hűtő sem fog működni
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 15-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet a vármegyében
Napkor
- Szeptember 15., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
41.sz.főút HRSZ:2278.
41.sz.főút 154 – 9002.
Bajcsy Zsilinszky Endre utca 7 – 7.
Béke utca 1 – 33.
Béke utca 2 – 9022.
Béke utca HRSZ:1515.
Bem József utca 3 – 3.
Bem József utca 2 – 6.
Damjanich utca 6 – 10.
Damjanich utca 7 – 7.
Dózsa György utca 1 – 21.
Dózsa György utca 2 – 24.
Füveskert utca 2 – 18.
Füveskert utca 1 – 15.
Hajnal utca 2 – 4.
Hajnal utca 1 – 23.
Hrsz. HRSZ:0178 -
Hrsz. HRSZ:0178 -
Hrsz. Hrsz: 020 -
Hrsz. HRSZ:0154 -
Hrsz. HRSZ:0154 -
Hrsz. HRSZ:0154 -
Hrsz. HRSZ:0154 -
Hrsz. HRSZ:0201 -
Hrsz. HRSZ: 017 -
Hunyadi utca 1 – 53.
Hunyadi utca 2 – 46.
Iparvágány HRSZ:0154 -
Jósika Miklós utca 2 – 68.
Jósika Miklós utca 1 – 33.
József Attila utca 2 – 42.
József Attila utca 1 – 61.
Kállói köz 4 – 4.
Kállói utca 53. -
Kállói utca HRSZ:0187 -
Kállói utca HRSZ: 018 -
Kállói utca 1 – 9045.
Kállói utca 2 – 9048.
Kenderes utca 2 – 1070.
Kenderes utca 1 – 17.
Kinizsi utca 1 – 49.
Kinizsi utca 2 – 36.
Kossuth Lajos utca 59 – 59.
Kossuth utca HRSZ:1316 -
Kossuth utca 58 – 150.
Kossuth utca 53 – 137.
Külterület HRSZ:0187 -
Külterület Hrsz.:020 -
Külterület HRSZ:0202 -
Petőfi Sándor utca 41 - 57
Petőfi Sándor utca 40 - 58
Pócsi utca 1 – 83.
Pócsi utca 2 – 86.
Pócsi utca 1.
Pócsi utca HRSZ:0274 -
Pócsi utca HRSZ:0282 -
Rákóczi Ferenc utca 1 – 35.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 34.
Rákóczi Ferenc utca HRSZ:950/ -
Semjéni utca HRSZ:0282 -
Semjéni utca 2 – 12.
Semjéni utca 1 – 13.
Semjéni utca HRSZ:0282 -
Semjéni utca HRSZ:0220 -
Kántorjánosi
- Szeptember 15., hétfő 8.00-tól 12.00-ig:
Hrsz. HRSZ:2315 -
Hrsz. HRSZ:2305 -
Hrsz. HRSZ:2304 -
Külterület HRSZ:2341 -
Külterület HRSZ:2341 -
Tópart 1 – 9075.
Tópart 20 – 9080.
Tópart HRSZ:2775 -
Tópart HRSZ:2328 -
Tópart HRSZ:2303 -
Tópart HRSZ:2335 -
Tópart HRSZ:2310 -
Tópart HRSZ:2301 -
Tópart HRSZ:2340 -
Tópart HRSZ:2762 -
Tópart HRSZ:2782 -
Tópart HRSZ:2747 -
Tópart HRSZ:2329 -
Tópart HRSZ:2307 -
Tópart HRSZ:2744 -
Tópart HRSZ:2314 -
Tópart HRSZ:2778 -
Tópart HRSZ:2301 -
Tópart HRSZ:2311 -
Tópart HRSZ:2750 -
Tópart 2303/2 -
Tópart HRSZ:2312 -
Tópart HRSZ:2787 -
Tópart HRSZ:2322 -
Tópart HRSZ:9077 -
Tópart 2756/17 -
Tópart HRSZ:9024 -
Tópart HRSZ:2770 -
Tópart HRSZ:2325 -
Tópart 2312 hrsz. -
Tópart HRSZ:2746 -
Tópart HRSZ:2303 -
Tópart HRSZ:050/ -
Tópart HRSZ:2331 -
Tópart utca 66 - 66
Timár
- Szeptember 15., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Akácfa út 9 – 21.
Akácfa út HRSZ:314 -
Árpád út 1 – 25.
Árpád út 2 – 42.
Báthori út 2 – 42.
Báthori út 1 – 5.
Báthori út 22.
Báthori út HRSZ:266.
Bem József utca 1 – 11.
Bem József utca 2 – 2.
Bercsényi út 2 – 10.
Bercsényi út 1 – 23.
Dózsa György út HRSZ:649.
Dózsa György út 1 – 23.
Dózsa György út 2 – 20.
Hrsz. HRSZ:7/4 -
Hunyadi út 2 – 22.
Hunyadi út 1 – 25.
József Attila út 1 – 3.
József Attila út 2 – 12.
Kinizsi út 1 – 17.
Kinizsi út 2 – 26.
Kossuth Lajos út 1 – 59.
Kossuth Lajos út 2 – 40.
Külterület HRSZ:05/2 -
Külterület 6 – 6.
Lehel út 2 – 30.
Lehel út 1 – 21.
Petőfi Sándor út 2 – 12.
Petőfi Sándor út 1 – 13.
Rákóczi Ferenc út HRSZ:536 -
Rákóczi Ferenc út 5. -
Rákóczi Ferenc út 2 – 30.
Rákóczi Ferenc út 1 – 27.
Szabadság út 2. -
Szabadság út 2 – 198.
Szabadság út 1 – 9999.
Széchenyi köz 2 – 4.
Széchenyi út 1 – 71.
Széchenyi út HRSZ:577.
Széchenyi út HRSZ:699.
Széchenyi út 2 – 82.
Temető utca 1 – 1.
Tisza út 1 – 9.
Tisza út 2 – 16.
Toldi út 1 – 33.
Toldi út 2 – 22.
Tsz Központ 7 – 7.
Tsz Központ 9000 – 9006.
