Áramszünet

2 órája

Ne főzzőn túl sokat a hétvégén, mert hétfőn áramszünet miatt sok háztartásban a hűtő sem fog működni

Címkék#áramszünet#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 15-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet
Áramszünet miatt a hűtők sem fognak működni
Fotó: Shutterstock

Áramszünet a vármegyében

Napkor

  • Szeptember 15., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

41.sz.főút HRSZ:2278.

41.sz.főút 154 – 9002.

Bajcsy Zsilinszky Endre utca 7 – 7.

Béke utca 1 – 33.

Béke utca 2 – 9022.

Béke utca HRSZ:1515.

Bem József utca 3 – 3.

Bem József utca 2 – 6.

Damjanich utca 6 – 10.

Damjanich utca 7 – 7.

Dózsa György utca 1 – 21.

Dózsa György utca 2 – 24.

Füveskert utca 2 – 18.

Füveskert utca 1 – 15.

Hajnal utca 2 – 4.

Hajnal utca 1 – 23.

Hrsz. HRSZ:0178 -

Hrsz. HRSZ:0178 -

Hrsz. Hrsz: 020 -

Hrsz. HRSZ:0154 -

Hrsz. HRSZ:0154 -

Hrsz. HRSZ:0154 -

Hrsz. HRSZ:0154 -

Hrsz. HRSZ:0201 -

Hrsz. HRSZ: 017 -

Hunyadi utca 1 – 53.

Hunyadi utca 2 – 46.

Iparvágány HRSZ:0154 -

Jósika Miklós utca 2 – 68.

Jósika Miklós utca 1 – 33.

József Attila utca 2 – 42.

József Attila utca 1 – 61.

Kállói köz 4 – 4.

Kállói utca 53. -

Kállói utca HRSZ:0187 -

Kállói utca HRSZ: 018 -

Kállói utca 1 – 9045.

Kállói utca 2 – 9048.

Kenderes utca 2 – 1070.

Kenderes utca 1 – 17.

Kinizsi utca 1 – 49.

Kinizsi utca 2 – 36.

Kossuth Lajos utca 59 – 59.

Kossuth utca HRSZ:1316 -

Kossuth utca 58 – 150.

Kossuth utca 53 – 137.

Külterület HRSZ:0187 -

Külterület Hrsz.:020 -

Külterület HRSZ:0202 -

Petőfi Sándor utca 41 - 57

Petőfi Sándor utca 40 - 58

Pócsi utca 1 – 83.

Pócsi utca 2 – 86.

Pócsi utca 1.

Pócsi utca HRSZ:0274 -

Pócsi utca HRSZ:0282 -

Rákóczi Ferenc utca 1 – 35.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 34.

Rákóczi Ferenc utca HRSZ:950/ -

Semjéni utca HRSZ:0282 -

Semjéni utca 2 – 12.

Semjéni utca 1 – 13.

Semjéni utca HRSZ:0282 -

Semjéni utca HRSZ:0220 -

Kántorjánosi

  • Szeptember 15., hétfő 8.00-tól 12.00-ig:

Hrsz. HRSZ:2315 -

Hrsz. HRSZ:2305 -

Hrsz. HRSZ:2304 -

Külterület HRSZ:2341 -

Külterület HRSZ:2341 -

Tópart 1 – 9075.

Tópart 20 – 9080.

Tópart HRSZ:2775 -

Tópart HRSZ:2328 -

Tópart HRSZ:2303 -

Tópart HRSZ:2335 -

Tópart HRSZ:2310 -

Tópart HRSZ:2301 -

Tópart HRSZ:2340 -

Tópart HRSZ:2762 -

Tópart HRSZ:2782 -

Tópart HRSZ:2747 -

Tópart HRSZ:2329 -

Tópart HRSZ:2307 -

Tópart HRSZ:2744 -

Tópart HRSZ:2314 -

Tópart HRSZ:2778 -

Tópart HRSZ:2301 -

Tópart HRSZ:2311 -

Tópart HRSZ:2750 -

Tópart 2303/2 -

Tópart HRSZ:2312 -

Tópart HRSZ:2787 -

Tópart HRSZ:2322 -

Tópart HRSZ:9077 -

Tópart 2756/17 -

Tópart HRSZ:9024 -

Tópart HRSZ:2770 -

Tópart HRSZ:2325 -

Tópart 2312 hrsz. -

Tópart HRSZ:2746 -

Tópart HRSZ:2303 -

Tópart HRSZ:050/ -

Tópart HRSZ:2331 -

Tópart utca 66 - 66

Timár

  • Szeptember 15., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Akácfa út 9 – 21.

Akácfa út HRSZ:314 -

Árpád út 1 – 25.

Árpád út 2 – 42.

Báthori út 2 – 42.

Báthori út 1 – 5.

Báthori út 22.

Báthori út HRSZ:266.

Bem József utca 1 – 11.

Bem József utca 2 – 2.

Bercsényi út 2 – 10.

Bercsényi út 1 – 23.

Dózsa György út HRSZ:649.

Dózsa György út 1 – 23.

Dózsa György út 2 – 20.

Hrsz. HRSZ:7/4 -

Hunyadi út 2 – 22.

Hunyadi út 1 – 25.

József Attila út 1 – 3.

József Attila út 2 – 12.

Kinizsi út 1 – 17.

Kinizsi út 2 – 26.

Kossuth Lajos út 1 – 59.

Kossuth Lajos út 2 – 40.

Külterület HRSZ:05/2 -

Külterület 6 – 6.

Lehel út 2 – 30.

Lehel út 1 – 21.

Petőfi Sándor út 2 – 12.

Petőfi Sándor út 1 – 13.

Rákóczi Ferenc út HRSZ:536 -

Rákóczi Ferenc út 5. -

Rákóczi Ferenc út 2 – 30.

Rákóczi Ferenc út 1 – 27.

Szabadság út 2. -

Szabadság út 2 – 198.

Szabadság út 1 – 9999.

Széchenyi köz 2 – 4.

Széchenyi út 1 – 71.

Széchenyi út HRSZ:577.

Széchenyi út HRSZ:699.

Széchenyi út 2 – 82.

Temető utca 1 – 1.

Tisza út 1 – 9.

Tisza út 2 – 16.

Toldi út 1 – 33.

Toldi út 2 – 22.

Tsz Központ 7 – 7.

Tsz Központ 9000 – 9006.

 


 

