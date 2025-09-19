szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

16°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

2 órája

Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére nagyon sok háztartásban

Címkék#karbantartás#áramszünet#opus titász

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 19-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet
Áramszünet várható kedden
Fotó: Shutterstock

Áramszünet pénteken

Nyíregyháza

  • Szeptember 19., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Hanga utca 2 – 4.

Hanga utca 11 – 15.

Kincskereső utca HRSZ:2829 -

Kincskereső utca 4 -

Kincskereső utca 6 – 14.

Móra Ferenc köz 8 – 28304.

Móra Ferenc köz 15 – 15.

Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -

Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -

Móra Ferenc köz 20 -

Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -

Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -

Móra Ferenc utca 24. -

Móra Ferenc utca HRSZ:2841 -

Móra Ferenc utca HRSZ28410 -

Móra Ferenc utca HRSZ:2829 -

Móra Ferenc utca 5 – 28319.

Móra Ferenc utca 8 – 28304.

Nyíregyházi út 30 – 40.

Nyíregyházi út -Tujaf -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz HRSZ:2844 -

Tujafa köz 4 – 18.

Tujafa utca 14 – 72.

Tujafa utca 1 – 45.

Tujafa utca HRSZ:2849 -

Tujafa utca HRSZ:2849 -

Tujafa utca HRSZ:2846 -

Tujafa utca HRSZ:2846 -

Tujafa utca HRSZ:2846 -

Tujafa utca HRSZ:2846 -

Tujafa utca 28448 hrs -

Tujafa utca HRSZ:2844 -

Tujafa utca HRSZ:2846 -

Virágfürt utca 46. -

Virágfürt utca 44 – 48.

Szabolcsveresmart

  • Szeptember 19., péntek 8.00-tól 16.30-ig:

Ady Endre utca 2 – 12.

Ady Endre utca 1 – 13.

Arany János utca 2 – 6.

Arany János utca 1 – 7.

Csillag utca 1 – 13.

Csillag utca 2 – 9000.

Dózsa György utca HRSZ:375/ -

Dózsa György utca Hrsz:396/ -

Dózsa György utca 2 – 72.

Dózsa György utca 3 – 221.

Görcsei út 2 – 2.

Hrsz. HRSZ:0127 -

Hrsz. HRSZ:0127 -

Hrsz. HRSZ:0127 -

Hrsz. HRSZ:0127 -

Hrsz. HRSZ:0106 -

Hrsz. HRSZ:439/ -

Jókai Mór utca 2 – 10.

Jókai Mór utca 1 – 13.

József Attila utca 1 – 17.

József Attila utca 4 – 14.

Kossuth Lajos utca 3 – 115.

Kossuth Lajos utca 6 – 106.

Külterület szennyvíz -

Külterület HRSZ:058/ -

Külterület HRSZ:0106 -

Külterület 0127/3 -

Külterület 085/2 -

Micsurin utca 1 – 1.

Petőfi Sándor utca 1 – 79.

Petőfi Sándor utca 2 – 9002.

Petőfi Sándor utca HRSZ:13/1 -

Petőfi Sándor utca Arany J. -

Petőfi Sándor utca 0172/2 -

Rákóczi utca 1 – 157.

Rákóczi utca 4 – 40.

Rétköz út Hrsz:513 -

Rétköz út 3 – 9003.

Rétköz út 2 – 9002.

Rétköz út Hrsz:513 -

Rétköz út Hrsz:098/ -

Rétköz út HRSZ:503/ -

Szabadság utca 2 – 16.

Szabadság utca 1 – 17.

Táncsics Mihály utca 3 – 35.

Táncsics Mihály utca 2 – 12.

Tompa Mihály utca 3 – 13.

Tompa Mihály utca 2 – 16.

Tölgyesszög utca 8 – 9004.

Tölgyesszög utca 1 – 9001.

Tölgyesszög utca HRSZ:718 -

Újsor út 2 – 52.

Újsor út 1 – 81.

Kisvárda

  • Szeptember 19., péntek 8.00-tól 16.30-ig:

Ady Endre köz 1 – 1.

Ady Endre köz 6 – 22.

Ady Endre köz 36/1 hrsz -

Ady Endre út 19 – 121.

Ady Endre út 52 – 9000.

Ady Endre út 1 – 41.

Ady Endre út HRSZ:014/ -

Ady Endre út 2 – 52.

Alkotmány utca 2 – 14.

Alkotmány utca 1 – 9.

Állomás tér 2 – 2.

Árpád út 2 – 14.

Árpád út 1 – 23.

Bocskai utca 40 – 62.

Bocskai utca 35 – 41.

Damjanich utca 2 – 28.

Damjanich utca 1 – 33.

Dózsa György utca 1 – 53.

Dózsa György utca -Kölcsey -

Dózsa György utca 2 – 94.

Dózsa György utca 1 – 39.

Dózsa György utca 2 – 26.

Dózsa út 90 – 90.

Hajnal utca 5 – 63.

Hajnal utca 2 – 40.

Hajnal utca Hrsz.:962 -

Hrsz. HRSZ:020/ -

Hrsz. HRSZ:972 -

Hrsz. HRSZ:046/ -

Hrsz. HRSZ:078/ -

Hrsz. HRSZ:0103 -

Hunyadi utca 1 - 29

Hunyadi utca 2 - 40

Ifjúság út 531/1 hrs -

Ifjúság út HRSZ:524/ -

Ifjúság út 1 – 49.

Ifjúság út HRSZ:534 -

Ifjúság út 2 – 50.

Ipari út 9001 – 9001.

Iskola utca 1 – 11.

Iskola utca 2 – 2.

József Attila utca HRSZ:320/ -

Kossuth Lajos utca 4 – 46.

Kossuth Lajos utca 1 – 43.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 21.

Kölcsey Ferenc utca 4 – 18.

Külterület 0103/26 -

Külterület 0103/21 h -

Külterület 078/12 hr -

Külterület Park utcáb -

Külterület 22 – 22.

Lehel utca 2 – 32.

Lehel utca 1 – 7.

Március 15. utca 1 – 51.

Március 15. utca 2 – 26.

Mester út 3 – 41.

Mester út 2 – 46.

Mester út 25/39 -

Mező utca 1 – 35.

Mező utca 2 – 34.

Paptag tanya 2 – 2.

Paptag tanya HRSZ:014/ -

Paptag tanya HRSZ:022/ -

Paptag tanya HRSZ:022/ -

Park köz 2 – 30.

Park köz 1 – 73.

Park utca 1 – 23.

Park utca 4 – 20.

Park utca 7 – 75.

Ságvári köz 1 – 61.

Ságvári köz 8 – 16.

Sport utca 12 – 34.

Sport utca 15 – 41.

Szegfű utca 2 – 46.

Szegfű utca 3 – 25.

Sziget utca 1 – 35.

Sziget utca 4 – 36.

Táncsics Mihály utca 1 – 31.

Táncsics Mihály utca 2 – 24.

Táncsics Mihály utca 1 – 9001.

Táncsics Mihály utca 2 – 28.

Tass vezér út 3 – 59.

Tass vezér út 2 – 72.

Tulipán utca 12 – 12.

Virág köz 3 – 3.

Virág köz 2 – 2.

Virág utca 1 – 25.

Virág utca 2 – 26.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu