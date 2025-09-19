2 órája
Ez nem túl jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére nagyon sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 19-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet pénteken
Nyíregyháza
- Szeptember 19., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Hanga utca 2 – 4.
Hanga utca 11 – 15.
Kincskereső utca HRSZ:2829 -
Kincskereső utca 4 -
Kincskereső utca 6 – 14.
Móra Ferenc köz 8 – 28304.
Móra Ferenc köz 15 – 15.
Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -
Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -
Móra Ferenc köz 20 -
Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -
Móra Ferenc köz HRSZ:2830 -
Móra Ferenc utca 24. -
Móra Ferenc utca HRSZ:2841 -
Móra Ferenc utca HRSZ28410 -
Móra Ferenc utca HRSZ:2829 -
Móra Ferenc utca 5 – 28319.
Móra Ferenc utca 8 – 28304.
Nyíregyházi út 30 – 40.
Nyíregyházi út -Tujaf -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz HRSZ:2844 -
Tujafa köz 4 – 18.
Tujafa utca 14 – 72.
Tujafa utca 1 – 45.
Tujafa utca HRSZ:2849 -
Tujafa utca HRSZ:2849 -
Tujafa utca HRSZ:2846 -
Tujafa utca HRSZ:2846 -
Tujafa utca HRSZ:2846 -
Tujafa utca HRSZ:2846 -
Tujafa utca 28448 hrs -
Tujafa utca HRSZ:2844 -
Tujafa utca HRSZ:2846 -
Virágfürt utca 46. -
Virágfürt utca 44 – 48.
Szabolcsveresmart
- Szeptember 19., péntek 8.00-tól 16.30-ig:
Ady Endre utca 2 – 12.
Ady Endre utca 1 – 13.
Arany János utca 2 – 6.
Arany János utca 1 – 7.
Csillag utca 1 – 13.
Csillag utca 2 – 9000.
Dózsa György utca HRSZ:375/ -
Dózsa György utca Hrsz:396/ -
Dózsa György utca 2 – 72.
Dózsa György utca 3 – 221.
Görcsei út 2 – 2.
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0106 -
Hrsz. HRSZ:439/ -
Jókai Mór utca 2 – 10.
Jókai Mór utca 1 – 13.
József Attila utca 1 – 17.
József Attila utca 4 – 14.
Kossuth Lajos utca 3 – 115.
Kossuth Lajos utca 6 – 106.
Külterület szennyvíz -
Külterület HRSZ:058/ -
Külterület HRSZ:0106 -
Külterület 0127/3 -
Külterület 085/2 -
Micsurin utca 1 – 1.
Petőfi Sándor utca 1 – 79.
Petőfi Sándor utca 2 – 9002.
Petőfi Sándor utca HRSZ:13/1 -
Petőfi Sándor utca Arany J. -
Petőfi Sándor utca 0172/2 -
Rákóczi utca 1 – 157.
Rákóczi utca 4 – 40.
Rétköz út Hrsz:513 -
Rétköz út 3 – 9003.
Rétköz út 2 – 9002.
Rétköz út Hrsz:513 -
Rétköz út Hrsz:098/ -
Rétköz út HRSZ:503/ -
Szabadság utca 2 – 16.
Szabadság utca 1 – 17.
Táncsics Mihály utca 3 – 35.
Táncsics Mihály utca 2 – 12.
Tompa Mihály utca 3 – 13.
Tompa Mihály utca 2 – 16.
Tölgyesszög utca 8 – 9004.
Tölgyesszög utca 1 – 9001.
Tölgyesszög utca HRSZ:718 -
Újsor út 2 – 52.
Újsor út 1 – 81.
Kisvárda
- Szeptember 19., péntek 8.00-tól 16.30-ig:
Ady Endre köz 1 – 1.
Ady Endre köz 6 – 22.
Ady Endre köz 36/1 hrsz -
Ady Endre út 19 – 121.
Ady Endre út 52 – 9000.
Ady Endre út 1 – 41.
Ady Endre út HRSZ:014/ -
Ady Endre út 2 – 52.
Alkotmány utca 2 – 14.
Alkotmány utca 1 – 9.
Állomás tér 2 – 2.
Árpád út 2 – 14.
Árpád út 1 – 23.
Bocskai utca 40 – 62.
Bocskai utca 35 – 41.
Damjanich utca 2 – 28.
Damjanich utca 1 – 33.
Dózsa György utca 1 – 53.
Dózsa György utca -Kölcsey -
Dózsa György utca 2 – 94.
Dózsa György utca 1 – 39.
Dózsa György utca 2 – 26.
Dózsa út 90 – 90.
Hajnal utca 5 – 63.
Hajnal utca 2 – 40.
Hajnal utca Hrsz.:962 -
Hrsz. HRSZ:020/ -
Hrsz. HRSZ:972 -
Hrsz. HRSZ:046/ -
Hrsz. HRSZ:078/ -
Hrsz. HRSZ:0103 -
Hunyadi utca 1 - 29
Hunyadi utca 2 - 40
Ifjúság út 531/1 hrs -
Ifjúság út HRSZ:524/ -
Ifjúság út 1 – 49.
Ifjúság út HRSZ:534 -
Ifjúság út 2 – 50.
Ipari út 9001 – 9001.
Iskola utca 1 – 11.
Iskola utca 2 – 2.
József Attila utca HRSZ:320/ -
Kossuth Lajos utca 4 – 46.
Kossuth Lajos utca 1 – 43.
Kölcsey Ferenc utca 1 – 21.
Kölcsey Ferenc utca 4 – 18.
Külterület 0103/26 -
Külterület 0103/21 h -
Külterület 078/12 hr -
Külterület Park utcáb -
Külterület 22 – 22.
Lehel utca 2 – 32.
Lehel utca 1 – 7.
Március 15. utca 1 – 51.
Március 15. utca 2 – 26.
Mester út 3 – 41.
Mester út 2 – 46.
Mester út 25/39 -
Mező utca 1 – 35.
Mező utca 2 – 34.
Paptag tanya 2 – 2.
Paptag tanya HRSZ:014/ -
Paptag tanya HRSZ:022/ -
Paptag tanya HRSZ:022/ -
Park köz 2 – 30.
Park köz 1 – 73.
Park utca 1 – 23.
Park utca 4 – 20.
Park utca 7 – 75.
Ságvári köz 1 – 61.
Ságvári köz 8 – 16.
Sport utca 12 – 34.
Sport utca 15 – 41.
Szegfű utca 2 – 46.
Szegfű utca 3 – 25.
Sziget utca 1 – 35.
Sziget utca 4 – 36.
Táncsics Mihály utca 1 – 31.
Táncsics Mihály utca 2 – 24.
Táncsics Mihály utca 1 – 9001.
Táncsics Mihály utca 2 – 28.
Tass vezér út 3 – 59.
Tass vezér út 2 – 72.
Tulipán utca 12 – 12.
Virág köz 3 – 3.
Virág köz 2 – 2.
Virág utca 1 – 25.
Virág utca 2 – 26.
