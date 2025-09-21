2 órája
Most hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni a hűtő, de még a wifi sem sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 22-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet hétfőn
Nyírbátor
- Szeptember 22., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Almáskert utca 2 – 26.
Almáskert utca 1 – 23.
Sóhordó utca 48 – 102.
Sóhordó utca 21 – 87.
Szende Pál utca 2 – 12.
Szende Pál utca 1 – 17.
Kemecse
- Szeptember 22., hétfő 8.00-tól 12.00-ig:
Deák Ferenc utca 19 – 33.
Dózsa György utca 2 – 40.
Dózsa György utca 1 – 35.
Dózsa köz 2 – 6.
Kinizsi köz 5 – 9.
Szondy utca 30 – 46.
Szondy utca 25 – 41.
Toldi utca 2 – 40.
Toldi utca 1 – 39.
