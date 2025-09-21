szeptember 21., vasárnap

Áramszünet

2 órája

Most hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni a hűtő, de még a wifi sem sok háztartásban

Címkék#Opus Titász#vármegyében áramszünet#lista

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 22-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet várható csütörtökön
Áramszünet várható hétfőn
Fotó: Shutterstock

Áramszünet hétfőn

Nyírbátor

  • Szeptember 22., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Almáskert utca 2 – 26.

Almáskert utca 1 – 23.

Sóhordó utca 48 – 102.

Sóhordó utca 21 – 87.

Szende Pál utca 2 – 12.

Szende Pál utca 1 – 17.

Kemecse

  • Szeptember 22., hétfő 8.00-tól 12.00-ig:

Deák Ferenc utca 19 – 33.

Dózsa György utca 2 – 40.

Dózsa György utca 1 – 35.

Dózsa köz 2 – 6.

Kinizsi köz 5 – 9.

Szondy utca 30 – 46.

Szondy utca 25 – 41.

Toldi utca 2 – 40.

Toldi utca 1 – 39.

 


 

