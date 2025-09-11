2 órája
Van egy rossz hírünk! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére nagyon sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 12-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyíregyháza
Szeptember 12., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Czuczor Gergely utca 6 – 20.
Czuczor Gergely utca 9 – 11.
Család utca 9032 – 9032.
Körösi Csoma Sándor utca 2 – 24.
Körösi Csoma Sándor utca 3 – 23.
Mikszáth Kálmán utca 2 – 30.
Mikszáth Kálmán utca 1 – 29.
Nagyvárad utca 2 – 4.
Vértanuk útja 4 – 9000.
Vértanuk útja 3 – 5.
Áramszünet vármegyénkben
Szamosszeg
Szeptember 12., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Árpád utca 1 – 1.
Árpád utca 2 – 2.
Bercsényi Miklós utca 35 – 37.
Bezerédi utca 2 – 32.
Bezerédi utca 1 – 23.
Bocskai István tér 1 – 9.
Bocskai István tér 2 – 6.
Bocskai István utca 8 – 8.
Gyöngyvirág utca 1 – 31.
Gyöngyvirág utca 2 – 18.
Jókai Mór utca 2 – 20.
Jókai Mór utca 3 – 19.
Jókai Mór utca Hrsz:249.
Nagydobosi utca 24-26.
Nagydobosi utca 4 – 64.
Nagydobosi utca 1 – 177.
Nyíl utca 1 – 37.
Nyíl utca 2 – 38.
Petőfi Sándor utca HRSZ: 872.
Petőfi Sándor utca 2 – 24.
Petőfi Sándor utca 5 – 897.
Rákóczi Ferenc utca 5 – 29.
Rákóczi Ferenc utca 8 – 40.
Nagyhalász
Szeptember 12., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Mága sor HRSZ:0211.
Mága sor HRSZ:0251.
Mága sor 18 – 42.
Mága sor 35 – 251.
