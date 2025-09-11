szeptember 11., csütörtök

Áramszünet

2 órája

Van egy rossz hírünk! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére nagyon sok háztartásban

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében#opus titász zrt#áramszünet

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 12-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, karbantartás
Áramszünet várható több háztartásban is
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nyíregyháza

Szeptember 12., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Czuczor Gergely utca 6 – 20.

Czuczor Gergely utca 9 – 11.

Család utca 9032 – 9032.

Körösi Csoma Sándor utca 2 – 24.

Körösi Csoma Sándor utca 3 – 23.

Mikszáth Kálmán utca 2 – 30.

Mikszáth Kálmán utca 1 – 29.

Nagyvárad utca 2 – 4.

Vértanuk útja 4 – 9000.

Vértanuk útja 3 – 5.

Áramszünet vármegyénkben

Szamosszeg

Szeptember 12., péntek 8.00-tól 15.30-ig:

Árpád utca 1 – 1.

Árpád utca 2 – 2.

Bercsényi Miklós utca 35 – 37.

Bezerédi utca 2 – 32.

Bezerédi utca 1 – 23.

Bocskai István tér 1 – 9.

Bocskai István tér 2 – 6.

Bocskai István utca 8 – 8.

Gyöngyvirág utca 1 – 31.

Gyöngyvirág utca 2 – 18.

Jókai Mór utca 2 – 20.

Jókai Mór utca 3 – 19.

Jókai Mór utca Hrsz:249.

Nagydobosi utca 24-26.

Nagydobosi utca 4 – 64.

Nagydobosi utca 1 – 177.

Nyíl utca 1 – 37.

Nyíl utca 2 – 38.

Petőfi Sándor utca HRSZ: 872.

Petőfi Sándor utca 2 – 24.

Petőfi Sándor utca 5 – 897.

Rákóczi Ferenc utca 5 – 29.

Rákóczi Ferenc utca 8 – 40.

Nagyhalász

Szeptember 12., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Mága sor HRSZ:0211.

Mága sor HRSZ:0251.

Mága sor 18 – 42.

Mága sor 35 – 251.

 


 

