Áramszünet

2 órája

Ez sok háztartást érint kellemetlenül: áram nélkül kell felkészülni a hétvégére!

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 26-án, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, karbantartás
Tervezett karbantartás miatt lesz áramszünet pénteken
Fotó: Shutterstock

Áramszünet pénteken

Fényeslitke

  • Szeptember 26., péntek 8.30-tól 15.30-ig:

Dózsa György utca HRSZ:086/ -

Dózsa György utca HRSZ:088 -

Dózsa György utca 2 - 86

Dózsa György utca 1 - 9001

Hrsz. HRSZ:028/ -

Hrsz. HRSZ:028/ -

Hrsz. HRSZ:028/ -

Jókai utca 2 – 48.

Jókai utca 1 – 49.

Külterület 0142/3 hr -

Külterület 314 – 314.

MÁV állomás 2 – 2.

Ungvári utca 2 – 78.

Ungvári utca 1 – 9999.

Kisvárda

  • Szeptember 26., péntek 8.30-tól 16.30-ig:

Ady Endre utca 2 – 4.

Ady Endre utca 1 – 1.

Akácfa utca 1 – 17.

Akácfa utca 2 – 20.

Arany János utca 1 – 11.

Arany János utca 2 – 32.

Árpád utca 1 – 19.

Árpád utca 2 – 32.

Béke utca 1 – 15.

Bocskai utca 1 – 5.

Bocskai utca 2 – 2.

Dózsa György utca 1 – 13.

Dózsa György utca 2 – 32.

Fényeslitkei út HRSZ:314 -

Hrsz. HRSZ:0156 -

Hrsz. HRSZ:0132 -

Hrsz. HRSZ:0132 -

Hrsz. HRSZ:0115 -

Hrsz. HRSZ:0120 -

Hrsz. HRSZ:05/1 -

Hrsz. HRSZ:0132 -

Hrsz. HRSZ:0127 -

Hunyadi utca 2 – 48.

Hunyadi utca 1 – 35.

Ifjúság utca HRSZ:55/3 -

Ifjúság utca 1 – 31.

Jókai Mór utca 2 – 12.

József Attila utca 4/2 -

József Attila utca 1 – 21.

József Attila utca 2 – 12.

Kodály Zoltán utca 1 – 29.

Kodály Zoltán utca 2 – 30.

Kossuth Lajos utca 5 – 111.

Kossuth Lajos utca 2 – 9004.

Kossuth Lajos utca 1 – 267.

Kossuth Lajos utca 2 – 952.

Kossuth Lajos utca 92. -

Külterület HRSZ:0124 -

Külterület 0156/3 -

Külterület 9002 – 9002.

Külterület 05/4 -

Külterület HRSZ:0154 -

Külterület 9005 – 9005.

Mátyás király utca 117 – 117.

Osváth tér 4 – 12.

Osváth tér 1 – 13.

Petőfi Sándor utca 1 – 9001.

Petőfi Sándor utca 2 – 76.

Rákóczi utca 2 – 34.

Rákóczi utca 1 – 15.

Rákóczi utca 24 -

Szabadság utca 5 – 39.

Szabadság utca HRSZ:569/ -

Szabadság utca 2 – 38.

Széchenyi István utca 1 – 41.

Széchenyi István utca 2 – 50.

Szőlőskert utca 2 – 58.

Szőlőskert utca 3 – 89.

Tompa Mihály utca 1 – 19.

Újsor utca 2 – 6.

Újsor utca 1 – 19.

Váci Mihály utca 1 – 39.

Váci Mihály utca 4 – 38.

Virág utca 1 – 67.

Virág utca 2 – 36.

Virág utca HRSZ:9/27 -

Vörösmarty utca 1 – 21.

Vörösmarty utca 2 – 18.

Nyírgyulaj

  • Szeptember 26., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Arany János utca 2 – 16.

Arany János utca 1 – 43.

Bajcsy Zsilinszky Endre utca 1 – 29.

Bajcsy Zsilinszky Endre utca 2 – 34.

Bátori út HRSZ:357/ -

Bátori út 1 – 169.

Bátori út HRSZ:354 -

Bátori út 4 – 40.

Bátori út HRSZ:0169 -

Béke utca 2 – 30.

Béke utca 1 – 3.

Bocskai István utca 2 – 44.

Bocskai István utca 1 – 41.

Gábor Áron utca 4 – 36.

Gábor Áron utca 1 – 39.

Gyöngyvirág utca 7 – 27.

Gyöngyvirág utca 2 – 58.

Hrsz. HRSZ:0191 -

Hrsz. HRSZ:411/ -

Hrsz. HRSZ:0174 -

József Attila utca 100 – 100.

Kerekhalmi utca 3 – 33.

Kerekhalmi utca 2 – 56.

Kerekhalmi utca HRSZ:214 -

Kerekhalmi utca HRSZ:0183 -

Kerekhalom 56 – 56.

Kossuth Lajos tér 1 – 5.

Kossuth Lajos tér 2 – 6.

Kossuth Lajos utca 8 – 10.

Kossuth Lajos utca 9 – 9.

Külterület HRSZ:172/ -

Külterület 174 – 174.

Margaréta utca 2 – 2.

Margaréta utca 1 – 23.

Mártírok útja 1 – 25.

Mártírok útja 2 – 34.

Petőfi Sándor utca 2 – 128.

Petőfi Sándor utca 3 – 109.

Petőfi Sándor utca HRSZ:157 -

Pipacs utca 9 – 39.

Rákóczi Ferenc köz 1 – 27.

Rákóczi Ferenc köz 2 – 32.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 23.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 48.

Rózsa utca 1 – 25.

Rózsa utca 2 – 28.

Sport utca 0914/7 hr -

Sport utca 1 – 9.

Sport utca 2 – 6.

Szegfű utca 1 – 1.

Tulipán utca 2 – 30.

Fábiánháza

  • Szeptember 26., péntek 8.00-tól 12.00-ig:

Dankó Pista utca 27 -

Dankó Pista utca 2 – 44.

Dankó Pista utca 5 – 55.

Jázmin utca 6 – 32.

Jázmin utca 3 – 29.

Micsurin utca 2 – 30.

Micsurin utca 7 – 31.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 110.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 81.

Rózsás utca 74 – 74.

Komoró

  • Szeptember 26., péntek 8.30-tól 15.30-ig:

Dózsa György utca HRSZ:086/ -

Dózsa György utca HRSZ:088 -

Dózsa György utca 2 - 86

Dózsa György utca 1 - 9001

Hrsz. HRSZ:028/ -

Hrsz. HRSZ:028/ -

Hrsz. HRSZ:028/ -

Jókai utca 2 – 48.

Jókai utca 1 – 49.

Külterület 0142/3 hr -

Külterület 314 – 314.

MÁV állomás 2 – 2.

Ungvári utca 2 – 78.

Ungvári utca 1 – 9999.


 

 

