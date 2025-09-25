2 órája
Ez sok háztartást érint kellemetlenül: áram nélkül kell felkészülni a hétvégére!
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 26-án, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet pénteken
Fényeslitke
- Szeptember 26., péntek 8.30-tól 15.30-ig:
Dózsa György utca HRSZ:086/ -
Dózsa György utca HRSZ:088 -
Dózsa György utca 2 - 86
Dózsa György utca 1 - 9001
Hrsz. HRSZ:028/ -
Hrsz. HRSZ:028/ -
Hrsz. HRSZ:028/ -
Jókai utca 2 – 48.
Jókai utca 1 – 49.
Külterület 0142/3 hr -
Külterület 314 – 314.
MÁV állomás 2 – 2.
Ungvári utca 2 – 78.
Ungvári utca 1 – 9999.
Kisvárda
- Szeptember 26., péntek 8.30-tól 16.30-ig:
Ady Endre utca 2 – 4.
Ady Endre utca 1 – 1.
Akácfa utca 1 – 17.
Akácfa utca 2 – 20.
Arany János utca 1 – 11.
Arany János utca 2 – 32.
Árpád utca 1 – 19.
Árpád utca 2 – 32.
Béke utca 1 – 15.
Bocskai utca 1 – 5.
Bocskai utca 2 – 2.
Dózsa György utca 1 – 13.
Dózsa György utca 2 – 32.
Fényeslitkei út HRSZ:314 -
Hrsz. HRSZ:0156 -
Hrsz. HRSZ:0132 -
Hrsz. HRSZ:0132 -
Hrsz. HRSZ:0115 -
Hrsz. HRSZ:0120 -
Hrsz. HRSZ:05/1 -
Hrsz. HRSZ:0132 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hunyadi utca 2 – 48.
Hunyadi utca 1 – 35.
Ifjúság utca HRSZ:55/3 -
Ifjúság utca 1 – 31.
Jókai Mór utca 2 – 12.
József Attila utca 4/2 -
József Attila utca 1 – 21.
József Attila utca 2 – 12.
Kodály Zoltán utca 1 – 29.
Kodály Zoltán utca 2 – 30.
Kossuth Lajos utca 5 – 111.
Kossuth Lajos utca 2 – 9004.
Kossuth Lajos utca 1 – 267.
Kossuth Lajos utca 2 – 952.
Kossuth Lajos utca 92. -
Külterület HRSZ:0124 -
Külterület 0156/3 -
Külterület 9002 – 9002.
Külterület 05/4 -
Külterület HRSZ:0154 -
Külterület 9005 – 9005.
Mátyás király utca 117 – 117.
Osváth tér 4 – 12.
Osváth tér 1 – 13.
Petőfi Sándor utca 1 – 9001.
Petőfi Sándor utca 2 – 76.
Rákóczi utca 2 – 34.
Rákóczi utca 1 – 15.
Rákóczi utca 24 -
Szabadság utca 5 – 39.
Szabadság utca HRSZ:569/ -
Szabadság utca 2 – 38.
Széchenyi István utca 1 – 41.
Széchenyi István utca 2 – 50.
Szőlőskert utca 2 – 58.
Szőlőskert utca 3 – 89.
Tompa Mihály utca 1 – 19.
Újsor utca 2 – 6.
Újsor utca 1 – 19.
Váci Mihály utca 1 – 39.
Váci Mihály utca 4 – 38.
Virág utca 1 – 67.
Virág utca 2 – 36.
Virág utca HRSZ:9/27 -
Vörösmarty utca 1 – 21.
Vörösmarty utca 2 – 18.
Nyírgyulaj
- Szeptember 26., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Arany János utca 2 – 16.
Arany János utca 1 – 43.
Bajcsy Zsilinszky Endre utca 1 – 29.
Bajcsy Zsilinszky Endre utca 2 – 34.
Bátori út HRSZ:357/ -
Bátori út 1 – 169.
Bátori út HRSZ:354 -
Bátori út 4 – 40.
Bátori út HRSZ:0169 -
Béke utca 2 – 30.
Béke utca 1 – 3.
Bocskai István utca 2 – 44.
Bocskai István utca 1 – 41.
Gábor Áron utca 4 – 36.
Gábor Áron utca 1 – 39.
Gyöngyvirág utca 7 – 27.
Gyöngyvirág utca 2 – 58.
Hrsz. HRSZ:0191 -
Hrsz. HRSZ:411/ -
Hrsz. HRSZ:0174 -
József Attila utca 100 – 100.
Kerekhalmi utca 3 – 33.
Kerekhalmi utca 2 – 56.
Kerekhalmi utca HRSZ:214 -
Kerekhalmi utca HRSZ:0183 -
Kerekhalom 56 – 56.
Kossuth Lajos tér 1 – 5.
Kossuth Lajos tér 2 – 6.
Kossuth Lajos utca 8 – 10.
Kossuth Lajos utca 9 – 9.
Külterület HRSZ:172/ -
Külterület 174 – 174.
Margaréta utca 2 – 2.
Margaréta utca 1 – 23.
Mártírok útja 1 – 25.
Mártírok útja 2 – 34.
Petőfi Sándor utca 2 – 128.
Petőfi Sándor utca 3 – 109.
Petőfi Sándor utca HRSZ:157 -
Pipacs utca 9 – 39.
Rákóczi Ferenc köz 1 – 27.
Rákóczi Ferenc köz 2 – 32.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 23.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 48.
Rózsa utca 1 – 25.
Rózsa utca 2 – 28.
Sport utca 0914/7 hr -
Sport utca 1 – 9.
Sport utca 2 – 6.
Szegfű utca 1 – 1.
Tulipán utca 2 – 30.
Fábiánháza
- Szeptember 26., péntek 8.00-tól 12.00-ig:
Dankó Pista utca 27 -
Dankó Pista utca 2 – 44.
Dankó Pista utca 5 – 55.
Jázmin utca 6 – 32.
Jázmin utca 3 – 29.
Micsurin utca 2 – 30.
Micsurin utca 7 – 31.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 110.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 81.
Rózsás utca 74 – 74.
