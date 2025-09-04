szeptember 4., csütörtök

Áramszünet

55 perce

Ez nem jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére nagyon sok háztartásban

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 5-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében öt településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Rendszeresen karban tartják a hálózatot a váratlan áramszünet megelőzéséért.
Nyíregyháza

  • Szeptember 5., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Északi körút 13 – 21.

Városmajor utca 2 – 4.

Városmajor utca 1 – 1.

Áramszünet vármegyénkben

Vasmegyer

  • Szeptember 5., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Damjanich utca HRSZ:793.

Damjanich utca 2 – 38.

Damjanich utca 1 – 39.

Dózsa György utca Damjanich -

Dózsa György utca HRSZ:0106.

Dózsa György utca HRSZ:489.

Dózsa György utca 2 – 162.

Dózsa György utca 1 – 15.

Táncsics utca HRSZ:558.

Táncsics utca 2 – 10.

Táncsics utca 1 – 27.

Vastanya 9000 – 9000.

Mátészalka

  • Szeptember 5., péntek 8.30-tól 15.30-ig:

Báthory tér 1 – 1.

Blau tag 3 – 4739.

Blau tag 2 – 100.

Blau tag HRSZ:4770.

Blau tag hrsz.:478.

Blau tag Hrsz:4778.

Blau tag Hrsz:4778.

Blau tag HRSZ:4778.

Blau tag 4786/1.

Blau tag HRSZ:4790.

Blau tag Hrsz 0047.

Blau tag HRSZ:4765.

Blau tag 4760/1hrsz

Blau tag 4767-3.

Blau tag HRSZ:4745.

Hrsz. HRSZ:0108.

Külterület HRSZ:093.

Marx Károly utca 1 – 1.

Meggyesi út 34 – 100.

Meggyesi út 41 – 41.

Meggyesi út HRSZ:0119.

Meggyesi utca

Október 23. tér 12 – 12.

Széchenyi István utca 2 – 2.

Zöldfa utca 101 – 101.

Barabás

  • Szeptember 5., péntek 8.00-tól 15.30-ig:

Ady Endre utca 2 – 8.

Árpád utca 1 – 85.

Árpád utca 6 – 112.

Batka-Tanya -

Batka-Tanya 1 – 1.

Béke utca 2 – 4.

Béke utca 1 – 3.

Bem József utca 1 – 57.

Bem József utca 2 – 20.

Dózsa György utca 3 – 27.

Esze Tamás utca 3 – 319.

Esze Tamás utca 2 – 28.

Határátkelő állomás HRSZ:010.

Hrsz. HRSZ:73/3.

Hrsz. HRSZ:31/1.

Kossuth Lajos utca 2 – 54.

Kossuth Lajos utca 1 – 51.

Kossuth Lajos utca 4 – 46.

Kossuth Lajos utca 2-3.

Kossuth Lajos utca 1 – 73.

Kossuth Lajos utca HRSZ:535.

Központi-Major 1 – 1.

Központi-Major 2 – 2.

Külterület 28 – 28.

Május 1 utca 4 – 26.

Május 1 utca 1 – 29.

Mező utca 1 – 3.

Munkácsy Mihály utca 2 – 12.

Munkácsy Mihály utca 1 – 9.

Petőfi Sándor utca 2 – 14.

Petőfi Sándor utca 1 – 15.

Petőfi út 2 – 78.

Petőfi út 1 – 253.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 200.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 51.

Szabadság út 2 – 190.

Szabadság út 1 – 195.

Szabadság út 99-101.

Szabadság út HRSZ:350.

Tóhát 1 – 1.

Zrínyi Miklós utca 1 – 11.

Kemecse

  • Szeptember 5., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Damjanich utca HRSZ:793.

Damjanich utca 2 – 38.

Damjanich utca 1 – 39.

Dózsa György utca Damjanich

Dózsa György utca HRSZ:0106.

Dózsa György utca HRSZ:489.

Dózsa György utca 2 – 162.

Dózsa György utca 1 – 15.

Táncsics utca HRSZ:558.

Táncsics utca 2 – 10.

Táncsics utca 1 – 27.

Vastanya 9000 – 9000.


 

