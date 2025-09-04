55 perce
Ez nem jó hír! Áram nélkül kell felkészülni a hétvégére nagyon sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 5-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében öt településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyíregyháza
- Szeptember 5., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Északi körút 13 – 21.
Városmajor utca 2 – 4.
Városmajor utca 1 – 1.
Áramszünet vármegyénkben
Vasmegyer
- Szeptember 5., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Damjanich utca HRSZ:793.
Damjanich utca 2 – 38.
Damjanich utca 1 – 39.
Dózsa György utca Damjanich -
Dózsa György utca HRSZ:0106.
Dózsa György utca HRSZ:489.
Dózsa György utca 2 – 162.
Dózsa György utca 1 – 15.
Táncsics utca HRSZ:558.
Táncsics utca 2 – 10.
Táncsics utca 1 – 27.
Vastanya 9000 – 9000.
Mátészalka
- Szeptember 5., péntek 8.30-tól 15.30-ig:
Báthory tér 1 – 1.
Blau tag 3 – 4739.
Blau tag 2 – 100.
Blau tag HRSZ:4770.
Blau tag hrsz.:478.
Blau tag Hrsz:4778.
Blau tag Hrsz:4778.
Blau tag HRSZ:4778.
Blau tag 4786/1.
Blau tag HRSZ:4790.
Blau tag Hrsz 0047.
Blau tag HRSZ:4765.
Blau tag 4760/1hrsz
Blau tag 4767-3.
Blau tag HRSZ:4745.
Hrsz. HRSZ:0108.
Külterület HRSZ:093.
Marx Károly utca 1 – 1.
Meggyesi út 34 – 100.
Meggyesi út 41 – 41.
Meggyesi út HRSZ:0119.
Meggyesi utca
Október 23. tér 12 – 12.
Széchenyi István utca 2 – 2.
Zöldfa utca 101 – 101.
Barabás
- Szeptember 5., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Ady Endre utca 2 – 8.
Árpád utca 1 – 85.
Árpád utca 6 – 112.
Batka-Tanya -
Batka-Tanya 1 – 1.
Béke utca 2 – 4.
Béke utca 1 – 3.
Bem József utca 1 – 57.
Bem József utca 2 – 20.
Dózsa György utca 3 – 27.
Esze Tamás utca 3 – 319.
Esze Tamás utca 2 – 28.
Határátkelő állomás HRSZ:010.
Hrsz. HRSZ:73/3.
Hrsz. HRSZ:31/1.
Kossuth Lajos utca 2 – 54.
Kossuth Lajos utca 1 – 51.
Kossuth Lajos utca 4 – 46.
Kossuth Lajos utca 2-3.
Kossuth Lajos utca 1 – 73.
Kossuth Lajos utca HRSZ:535.
Központi-Major 1 – 1.
Központi-Major 2 – 2.
Külterület 28 – 28.
Május 1 utca 4 – 26.
Május 1 utca 1 – 29.
Mező utca 1 – 3.
Munkácsy Mihály utca 2 – 12.
Munkácsy Mihály utca 1 – 9.
Petőfi Sándor utca 2 – 14.
Petőfi Sándor utca 1 – 15.
Petőfi út 2 – 78.
Petőfi út 1 – 253.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 200.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 51.
Szabadság út 2 – 190.
Szabadság út 1 – 195.
Szabadság út 99-101.
Szabadság út HRSZ:350.
Tóhát 1 – 1.
Zrínyi Miklós utca 1 – 11.
