Áramszünet

1 órája

Most hétvégén se főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni sem a hűtő, sem a légkondi sok háztartásban

Címkék#áramszünet#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 8-án, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet várható hétfőn
Áramszünet várható hétfőn több településen is
Fotó: Shutterstock

Áramszünet vármegyénkben

Napkor

  • Szeptember 8., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:

Ilona sor 2 – 38.

Ilona sor 1 – 41.

Ilona utca HRSZ:118/.

Ilona utca 6 – 36.

Ilona utca 9 – 39.

Orosi utca 20 – 124.

Orosi utca 21 – 9125.

Páskom utca 29.

Páskom utca 2 – 28.

Páskom utca 1 – 41.

Sényői köz 2 – 2.

Vásárosnamény

  • Szeptember 8., hétfő 8.00-tól 15.30-ig:

Almatároló telep 9000 – 9000.

Károlyi-Tanya 8 – 9000.

Károlyi-Tanya 3 – 27.

Külterület 0330/28.

Gelénes

  • Szeptember 8., hétfő 8.00-tól 15.30-ig:

Bocskai utca 20/A.

Bocskai utca 2 – 36.

Bocskai utca 1 – 37.

Juh-Telep utca 1 – 1.

Káposztáskert utca 8 – 14.

Káposztáskert utca 1 – 9.

Kossuth út 2 – 114.

Kossuth út 1 – 131.

Petőfi Sándor utca 55.

Petőfi Sándor utca 2 – 62.

Petőfi Sándor utca 1 – 61.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 28.

Rákóczi Ferenc utca 3 – 27.

Szabadság utca 2 – 200.

Szabadság utca 1 – 97.


 

 

