Most hétvégén se főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni sem a hűtő, sem a légkondi sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 8-án, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet vármegyénkben
Napkor
- Szeptember 8., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Ilona sor 2 – 38.
Ilona sor 1 – 41.
Ilona utca HRSZ:118/.
Ilona utca 6 – 36.
Ilona utca 9 – 39.
Orosi utca 20 – 124.
Orosi utca 21 – 9125.
Páskom utca 29.
Páskom utca 2 – 28.
Páskom utca 1 – 41.
Sényői köz 2 – 2.
Vásárosnamény
- Szeptember 8., hétfő 8.00-tól 15.30-ig:
Almatároló telep 9000 – 9000.
Károlyi-Tanya 8 – 9000.
Károlyi-Tanya 3 – 27.
Külterület 0330/28.
Gelénes
- Szeptember 8., hétfő 8.00-tól 15.30-ig:
Bocskai utca 20/A.
Bocskai utca 2 – 36.
Bocskai utca 1 – 37.
Juh-Telep utca 1 – 1.
Káposztáskert utca 8 – 14.
Káposztáskert utca 1 – 9.
Kossuth út 2 – 114.
Kossuth út 1 – 131.
Petőfi Sándor utca 55.
Petőfi Sándor utca 2 – 62.
Petőfi Sándor utca 1 – 61.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 28.
Rákóczi Ferenc utca 3 – 27.
Szabadság utca 2 – 200.
Szabadság utca 1 – 97.