Áramszünet
3 órája
Ez biztos mindenkinél kiveri a biztosítékot: többórás fennakadás várható a szolgáltatásban holnap
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 10-én, szerdán. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet vármegyénkben
Vásárosnamény
Szeptember 10., szerda 8.00-tól 15.30-ig:
Almatároló telep 9000 – 9000.
Károlyi-Tanya 8 – 9000.
Károlyi-Tanya 3 – 27.
Külterület 0330/28.
Nagyhalász
Szeptember 10., szerda 8.00-tól 16.00-ig:
Mága sor HRSZ:0211.
Mága sor HRSZ:0251.
Mága sor 18 – 42.
Mága sor 35 – 251.
