Áramszünet

5 órája

Ez biztos mindenkinél kiveri a biztosítékot: többórás fennakadás várható a szolgáltatásban holnap

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 10-én, szerdán. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Áramszünet várható szerdán több vármegyei településen is
Fotó: MW-archív

Áramszünet vármegyénkben

Vásárosnamény

Szeptember 10., szerda 8.00-tól 15.30-ig:

Almatároló telep 9000 – 9000.

Károlyi-Tanya 8 – 9000.

Károlyi-Tanya 3 – 27.

Külterület 0330/28.

Nagyhalász

Szeptember 10., szerda 8.00-tól 16.00-ig:

Mága sor HRSZ:0211.

Mága sor HRSZ:0251.

Mága sor 18 – 42.

Mága sor 35 – 251.

 

