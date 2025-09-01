szeptember 1., hétfő

Áramszünet

1 órája

Jól nézze át ma a hűtőt, mert holnap leolvadhat áramszünet miatt sok háztartásban

Címkék#áramszünet#Opus Titász#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Fennakadás várható az áramszolgáltatásban karbantartás miatt szeptember 2-án, kedden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet
Áramszünet várható csütörtökön Nyíregyházán
Fotó: Shutterstock

Áramszünet vármegyénkben

Nyírmeggyes

  • Szeptember 2., kedd 8.00-tól 15.00-ig:

Ady Endre utca 3 – 65.

Ady Endre utca 8 – 62.

Arany János utca 1 – 23.

Arany János utca 2 – 18.

Bajcsy Zsilinszky utca 1 – 3.

Bajcsy Zsilinszky utca 2 – 12.

Bajcsy Zsilinszky utca sarka -

Czine Mihály utca 3 – 9.

Fehér tag 1172 – 1172.

Felhő utca 6 – 48.

Felhő utca 1 – 43.

Hársfa utca 1 – 21.

Hársfa utca 2 – 8.

József Attila utca 24 – 24.

Kossuth Lajos utca 1 – 37.

Kossuth Lajos utca 2 – 50.

Kölcsey Frenc utca Hársfa sa -

Kölcsey Frenc utca 35 – 43.

Kölcsey Frenc utca 2 – 46.

Petőfi Sándor utca 1 – 57.

Petőfi Sándor utca 2 – 44.

Rákóczi Ferenc utca Vasútáll -

Rákóczi Ferenc utca 1 – 119.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 120.

Rákóczi Ferenc utca HRSZ:1124 -

Rákóczi köz 7. 161/2 -

Rákóczi köz HRSZ:184/ -

Rákóczi köz 2 – 12.

Rákóczi köz 1 – 7.

Rózsa utca 2 – 30.

Rózsa utca 1 – 27.

Sport utca 4 – 16.

Sport utca 1 – 47.

Szabadság utca 3 – 43.

Szabadság utca 2 – 44.

Szalkai utca HRSZ:333/ -

Szalkai utca 2 – 100.

Szalkai utca 1 – 73.

Táncsics Mihály utca 1 – 17.

Tölgyfa utca 4 – 36.

Tölgyfa utca 1 – 27.

Zöldfa utca HRSZ:1055 -

Zöldfa utca 1 – 17.

Zöldfa utca 2 – 1108.

Zsuzsanna utca 32 - 32

Cégénydányád

  • Szeptember 2., kedd 8.00-tól 12.00-ig:

Dózsa György utca 2 – 70.

Dózsa György utca 1 – 57.

Kossuth Lajos utca HRSZ:0120 -

Kölcsey Ferenc utca 2 – 30.

Kölcsey Ferenc utca 1 – 43.

Zrínyi utca 2 – 32.

Zrínyi utca 1 – 19.

Újkenéz

  • Szeptember 2., kedd 8.30-tól 16.30-ig:

Ady Endre utca 1 – 3.

Ady Endre utca 4 – 4.

Ady Endre utca HRSZ:015/ -

Dózsa György utca 3 – 15.

Dózsa György utca 2 – 16.

Gyöngyvirág utca 1 – 31.

Gyöngyvirág utca 2 – 30.

Hősök utca 2 – 8.

Hősök utca 1 – 9.

Hrsz. HRSZ:0114 -

Hunyadi János utca Vörösmart -

Hunyadi János utca 2 – 16.

Hunyadi János utca 1 – 29.

Kossuth Lajos utca 1 – 183.

Kossuth Lajos utca 1 – 1063.

Kossuth Lajos utca 2 – 48.

Kossuth Lajos utca 47-48 HRS -

Kossuth Lajos utca HRSZ:1063 -

Kossuth Lajos utca HRSZ:148 -

Kossuth Lajos utca 072. -

Külterület telep 114 – 114.

Külterület telep 0116/30 h -

Mátyás Király utca HTSZ:340 -

Mátyás Király utca 2 – 18.

Mátyás Király utca 1 – 19.

Pacsirta utca 2 – 40.

Pacsirta utca 1 – 37.

Pacsirta utca HRSZ:418 -

Pacsirta utca HRSZ:417 -

Petőfi Sándor utca 2 – 120.

Petőfi Sándor utca 1 – 123.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 9001.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 9000.

Táncsics Mihály utca 2 – 16.

Táncsics Mihály utca 3 – 15.

Vasút utca 1 – 9001.

Vasút utca 9000 – 9000.

