Jól nézze át ma a hűtőt, mert holnap leolvadhat áramszünet miatt sok háztartásban
Fennakadás várható az áramszolgáltatásban karbantartás miatt szeptember 2-án, kedden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet vármegyénkben
Nyírmeggyes
- Szeptember 2., kedd 8.00-tól 15.00-ig:
Ady Endre utca 3 – 65.
Ady Endre utca 8 – 62.
Arany János utca 1 – 23.
Arany János utca 2 – 18.
Bajcsy Zsilinszky utca 1 – 3.
Bajcsy Zsilinszky utca 2 – 12.
Bajcsy Zsilinszky utca sarka -
Czine Mihály utca 3 – 9.
Fehér tag 1172 – 1172.
Felhő utca 6 – 48.
Felhő utca 1 – 43.
Hársfa utca 1 – 21.
Hársfa utca 2 – 8.
József Attila utca 24 – 24.
Kossuth Lajos utca 1 – 37.
Kossuth Lajos utca 2 – 50.
Kölcsey Frenc utca Hársfa sa -
Kölcsey Frenc utca 35 – 43.
Kölcsey Frenc utca 2 – 46.
Petőfi Sándor utca 1 – 57.
Petőfi Sándor utca 2 – 44.
Rákóczi Ferenc utca Vasútáll -
Rákóczi Ferenc utca 1 – 119.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 120.
Rákóczi Ferenc utca HRSZ:1124 -
Rákóczi köz 7. 161/2 -
Rákóczi köz HRSZ:184/ -
Rákóczi köz 2 – 12.
Rákóczi köz 1 – 7.
Rózsa utca 2 – 30.
Rózsa utca 1 – 27.
Sport utca 4 – 16.
Sport utca 1 – 47.
Szabadság utca 3 – 43.
Szabadság utca 2 – 44.
Szalkai utca HRSZ:333/ -
Szalkai utca 2 – 100.
Szalkai utca 1 – 73.
Táncsics Mihály utca 1 – 17.
Tölgyfa utca 4 – 36.
Tölgyfa utca 1 – 27.
Zöldfa utca HRSZ:1055 -
Zöldfa utca 1 – 17.
Zöldfa utca 2 – 1108.
Zsuzsanna utca 32 - 32
Cégénydányád
- Szeptember 2., kedd 8.00-tól 12.00-ig:
Dózsa György utca 2 – 70.
Dózsa György utca 1 – 57.
Kossuth Lajos utca HRSZ:0120 -
Kölcsey Ferenc utca 2 – 30.
Kölcsey Ferenc utca 1 – 43.
Zrínyi utca 2 – 32.
Zrínyi utca 1 – 19.
Újkenéz
- Szeptember 2., kedd 8.30-tól 16.30-ig:
Ady Endre utca 1 – 3.
Ady Endre utca 4 – 4.
Ady Endre utca HRSZ:015/ -
Dózsa György utca 3 – 15.
Dózsa György utca 2 – 16.
Gyöngyvirág utca 1 – 31.
Gyöngyvirág utca 2 – 30.
Hősök utca 2 – 8.
Hősök utca 1 – 9.
Hrsz. HRSZ:0114 -
Hunyadi János utca Vörösmart -
Hunyadi János utca 2 – 16.
Hunyadi János utca 1 – 29.
Kossuth Lajos utca 1 – 183.
Kossuth Lajos utca 1 – 1063.
Kossuth Lajos utca 2 – 48.
Kossuth Lajos utca 47-48 HRS -
Kossuth Lajos utca HRSZ:1063 -
Kossuth Lajos utca HRSZ:148 -
Kossuth Lajos utca 072. -
Külterület telep 114 – 114.
Külterület telep 0116/30 h -
Mátyás Király utca HTSZ:340 -
Mátyás Király utca 2 – 18.
Mátyás Király utca 1 – 19.
Pacsirta utca 2 – 40.
Pacsirta utca 1 – 37.
Pacsirta utca HRSZ:418 -
Pacsirta utca HRSZ:417 -
Petőfi Sándor utca 2 – 120.
Petőfi Sándor utca 1 – 123.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 9001.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 9000.
Táncsics Mihály utca 2 – 16.
Táncsics Mihály utca 3 – 15.
Vasút utca 1 – 9001.
Vasút utca 9000 – 9000.
