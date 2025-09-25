A tehetséggondozásban élen jár a nyíregyházi Zrínyi-gimnázium

Tanévenként mintegy 2000 tanuló, országszerte 22 helyszínen, gimnázium és középiskolai kollégium alkotta intézménypárokban vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban, amely az elmúlt negyed évszázad alatt bizonyította eredményességét, hiszen a tehetséggondozásban résztvett diákok 70-75 százaléka továbbtanul a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképesítést nyújtó oktatásban.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett munkájáért kapott emlékplakettet a Zrínyi-gimnázium volt igazgatója, Huszárné Kádár Ibolya

Fotó: Zrínyi Ilona Gimnázium

A „25 éves Arany János Tehetséggondozó Program" jubileumi országos ünnepségén emlékplakettet vehetett át a Zrínyi Ilona Gimnázium korábbi igazgatónője, Huszárné Kádár Ibolya, a program színvonalas működtetésében végzett több évtizedes munkájáért. Továbbá emléklapot kapott az iskola, mint a program alapító intézménye a 25 éves szakmai munkáért és a magas színvonalú tehetséggondozásért – osztotta meg a hírt közösségi oldalán a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban az indulás óta részt vesz a nyíregyházi Zrínyi-gimnázium

A tehetséggondozás sajátos, a hátránykompenzáció és esélyteremtés feladatát is figyelembe vevő formáját megvalósító, 2000-ben indult középiskolai Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) célja, hogy eredményesen felkészítse a részt vevő tanulókat a felsőfokú tanulmányok folytatására.