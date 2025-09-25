szeptember 25., csütörtök

A tehetséggondozásban élen jár a nyíregyházi Zrínyi-gimnázium

A hátrányok leküzdésével esélyt teremtenek minden AJTP-s diákjuknak. Az Arany János Tehetséggondozó Programban az indulás óta részt vesz a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium

Munkatársunktól
A tehetséggondozásban élen jár a nyíregyházi Zrínyi-gimnázium

Kobzos István jelenlegi, és Huszárné Kádár Ibolya a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium volt igazgatója az Arany János Tehetséggondozó Program jubileumi ünnepségén

Fotó: Zrínyi Ilona Gimnázium

Tanévenként mintegy 2000 tanuló, országszerte 22 helyszínen, gimnázium és középiskolai kollégium alkotta intézménypárokban vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban, amely az elmúlt negyed évszázad alatt bizonyította eredményességét, hiszen a tehetséggondozásban résztvett diákok 70-75 százaléka továbbtanul a felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképesítést nyújtó oktatásban.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett munkájáért kapott emlékplakettet a Zrínyi-gimnázium volt igazgatója, Huszárné Kádár Ibolya
Az Arany János Tehetséggondozó Programban végzett munkájáért kapott emlékplakettet a Zrínyi-gimnázium volt igazgatója, Huszárné Kádár Ibolya
Fotó: Zrínyi Ilona Gimnázium

A „25 éves Arany János Tehetséggondozó Program" jubileumi országos ünnepségén emlékplakettet vehetett át a Zrínyi Ilona Gimnázium korábbi igazgatónője, Huszárné Kádár Ibolya, a program színvonalas működtetésében végzett több évtizedes munkájáért. Továbbá emléklapot kapott az iskola, mint a program alapító intézménye a 25 éves szakmai munkáért és a magas színvonalú tehetséggondozásért – osztotta meg a hírt közösségi oldalán a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium

Az Arany János Tehetséggondozó Programban az indulás óta részt vesz a nyíregyházi Zrínyi-gimnázium

A tehetséggondozás sajátos, a hátránykompenzáció és esélyteremtés feladatát is figyelembe vevő formáját megvalósító, 2000-ben indult középiskolai Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) célja, hogy eredményesen felkészítse a részt vevő tanulókat a felsőfokú tanulmányok folytatására.

A program öt éve alatt hátránykompenzációs tevékenységek, a tehetséggondozás, a személyiség- és képességfejlesztés segítségével a diákok reális esélyekkel jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe, és szerezhetnek a munkaerőpiacon versenyképes tudást. 

Specifikus ismeretek átadása biztosítja a szociális képességek fejlesztését, a személyiségfejlesztést, segítik a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt. A 9/AJTP előkészítő-gazdagító év a hátránykompenzációt, a felsőbb évfolyamok a hagyományos gimnáziumi vagy szakgimnáziumi oktatás keretei között pedig a tanulók személyiségének, szociális képességeinek fejlesztése mellett egyéni fejlődésük differenciált segítését, szakmai jövőképük kialakítását és a program tanulmányi céljainak – továbbtanulás, valamint „C” típusú középfokú nyelvvizsga, ECDL bizonyítvány és gépjárművezetői engedély megszerzése – sikeres teljesítését célozzák – olvasható a programról az Oktatási Hivatal honlapján.

 

