Azóta is emlegetik azt a tejfakasztós cikket...
A SZON-os publikáció mellett egy közelmúltban tartott, balkányi utcabuli és egy közelgő, nívós nótagála is szóba került az Aranyhang Dalárda szeptemberi összejövetelén.
Nótázásra kész állapotban sorakozott fel szeptemberben az Aranyhang Dalárda dalos ajkú legénysége
Fotó: Szaszala László magánarchívuma
Férj a feleséghez sok év házasság után:
– Miért jöttél hozzám feleségül?
– Mert utáltalak!
– Akkor rendben van, hiszen a szerelem elmúlik, de a gyűlölet soha!
Étteremben mondja a feleség a férjének:
– Látod azt a részeg férfit ott, a hátsó asztalnál? Fiatal koromban egy ideig vele éltem. Képzeld, megkérte a kezem, de én nemet mondtam!
Mire a férj:
– És még mindig ünnepel?
Az ifjú feleség kérdezi:
– Nem voltál te régen bokszoló, drágám?
– Nem, miért?
– Mert eddig egyetlen menet sem tartott tovább 3 percnél…
Ezek és hasonló viccek hangzottak el az Aranyhang Dalárda szeptemberi tanévnyitó összejövetelén, szigorúan „becsengetés” előtt, a nyíregyházi Unió étteremben. A Nyíri-Szabó Sándor nótaénekes szakmai vezetésével működő 15–20 fős közösség tagjait Szaszala László klubelnök köszöntötte. Örömmel nyugtázta: a vakáció mindenkinek kellemesen telt, s relatíve jó egészségben, tettre, vagyis nótázásra kész állapotban sorakozott fel a dalos ajkú „osztály”. Büszkén újságolta, mennyi gratulációt kapott a Szabolcs Online-on júniusban róla megjelent „Tejfakasztó bulit tartott a 80 éves édesapa – az ismert nyíregyházi közlekedési szakembernek rengetegen gratuláltak” című cikk kapcsán, majd meghatódva mesélt a kisgyermeknevelés léleksimogató szépségeiről.
Spanyolországig szállt a nóta
A vacsorás találkozón olyan nóták kerültek terítékre, mint:
- Ez a kislány megy a kútra,
- Jegenyefán fészket rak a csóka,
- Édesanyám, a kendőm,
- Sej, édesanyám, eresszen el a bálba,
- Piros rózsák beszélgetnek,
- Szeretni csak téged lehet.
A spanyolországi Los Alcázaresben érte utol telefonon az Aranyhang Kertész Attila tagtársat, akit kedvenc nótájával – Az én jó apámnál nincs jobb a világon – köszöntöttek.
A Balkányban élő Subert Béla a kávészünetben egy példaértékű közösségépítő összejövetelről számolt be munkatársunknak:
– Immár sokadik éve, hogy az új kenyér ünnepén utcabulit szervezünk a szomszédommal, Ladányi Miklóssal közösen a város szívében található Zrínyi Miklós utcában. Az alapvetően csendes kis zsákutca ilyenkor megtelik élettel, az itt lakó 12 család „kitelepül” a felállított sátrakba, kellemes zene és finom falatok mellett beszélgetünk, iszogatunk, táncolunk egy jót – így volt ez idén augusztusban is. A rohanó, dolgos mindennapokban sajnos nem tudunk kellő időt fordítani a baráti, jó szomszédi kapcsolatok minőségi ápolására, erre szolgál gyógyírként az utcabulink, amelyre az innen elszármazottakat is várjuk. Harmincöt éve lakom a Zrínyi Miklós utcában, azóta már felnőtt itt egy-két generáció.
Szeretnénk példát mutatni nekik, miért és miként érdemes szoros és jó kapcsolatokat építeni és ápolni a környezetükben élőkkel, hiszen baj esetén egy megbízható, jó szomszéd százszor többet ér, mint egy távoli rokon
– magyarázta Subert Béla.
Nyíri-Szabó Sándor nótaénekes a tanévnyitó ünnepségen megerősítette: idén ősszel is szervez magyar nóta gálát Nyíregyházán.
Október 4-én, szombaton 16 órától a Váci Mihály Kulturális Központ nagytermében olyan közkedvelt énekeseket kísér majd a színpadon Tordai Zoltán és cigányzenekara, mint Csuti Csaba, Kovács Gábor, Kuczmog Klaudia, Szegedi Csaba, Simon Erika, a Bencs László-emlékérmes Nyíri Szabó Sándor, de itt lesz Ferenczi Attila is, Erdélyből.