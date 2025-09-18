Azóta is emlegetik azt a tejfakasztós cikket...

Férj a feleséghez sok év házasság után:

– Miért jöttél hozzám feleségül?

– Mert utáltalak!

– Akkor rendben van, hiszen a szerelem elmúlik, de a gyűlölet soha!

Étteremben mondja a feleség a férjének:

– Látod azt a részeg férfit ott, a hátsó asztalnál? Fiatal koromban egy ideig vele éltem. Képzeld, megkérte a kezem, de én nemet mondtam!

Mire a férj:

– És még mindig ünnepel?

Az ifjú feleség kérdezi:

– Nem voltál te régen bokszoló, drágám?

– Nem, miért?

– Mert eddig egyetlen menet sem tartott tovább 3 percnél…

Ezek és hasonló viccek hangzottak el az Aranyhang Dalárda szeptemberi tanévnyitó összejövetelén, szigorúan „becsengetés” előtt, a nyíregyházi Unió étteremben. A Nyíri-Szabó Sándor nótaénekes szakmai vezetésével működő 15–20 fős közösség tagjait Szaszala László klubelnök köszöntötte. Örömmel nyugtázta: a vakáció mindenkinek kellemesen telt, s relatíve jó egészségben, tettre, vagyis nótázásra kész állapotban sorakozott fel a dalos ajkú „osztály”. Büszkén újságolta, mennyi gratulációt kapott a Szabolcs Online-on júniusban róla megjelent „Tejfakasztó bulit tartott a 80 éves édesapa – az ismert nyíregyházi közlekedési szakembernek rengetegen gratuláltak” című cikk kapcsán, majd meghatódva mesélt a kisgyermeknevelés léleksimogató szépségeiről.

Tordai Zoltán prímás és Nyíri-Szabó Sándor nótaénekes nem először örvendezteti meg a muzsika szerelmeseit a VMKK színpadán

Fotó: Palicz István

Spanyolországig szállt a nóta

A vacsorás találkozón olyan nóták kerültek terítékre, mint:

Ez a kislány megy a kútra,

Jegenyefán fészket rak a csóka,

Édesanyám, a kendőm,

Sej, édesanyám, eresszen el a bálba,

Piros rózsák beszélgetnek,

Szeretni csak téged lehet.

A spanyolországi Los Alcázaresben érte utol telefonon az Aranyhang Kertész Attila tagtársat, akit kedvenc nótájával – Az én jó apámnál nincs jobb a világon – köszöntöttek.

A Balkányban élő Subert Béla a kávészünetben egy példaértékű közösségépítő összejövetelről számolt be munkatársunknak:

– Immár sokadik éve, hogy az új kenyér ünnepén utcabulit szervezünk a szomszédommal, Ladányi Miklóssal közösen a város szívében található Zrínyi Miklós utcában. Az alapvetően csendes kis zsákutca ilyenkor megtelik élettel, az itt lakó 12 család „kitelepül” a felállított sátrakba, kellemes zene és finom falatok mellett beszélgetünk, iszogatunk, táncolunk egy jót – így volt ez idén augusztusban is. A rohanó, dolgos mindennapokban sajnos nem tudunk kellő időt fordítani a baráti, jó szomszédi kapcsolatok minőségi ápolására, erre szolgál gyógyírként az utcabulink, amelyre az innen elszármazottakat is várjuk. Harmincöt éve lakom a Zrínyi Miklós utcában, azóta már felnőtt itt egy-két generáció.

Szeretnénk példát mutatni nekik, miért és miként érdemes szoros és jó kapcsolatokat építeni és ápolni a környezetükben élőkkel, hiszen baj esetén egy megbízható, jó szomszéd százszor többet ér, mint egy távoli rokon

– magyarázta Subert Béla.