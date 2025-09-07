Egy híján negyven
1 órája
Hatalmas érdeklődés: ásványok börzéje, ékszerek kiállítása (fotókkal, videóval)
Harminckilencedik alkalommal rendezték meg az ásványbörzét és az ékszerkiállítást.
Harminckilencedik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Ásványbörze és Ékszerkiállítást: a „kincses” tárlatnak a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ adott otthont szombaton és vasárnap.
Nemzetközi ásványbörze NyíregyházánFotók: Dodó Ferenc
