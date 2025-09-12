Súlyos házalós vész érte el a szabolcsi kisvárost, nonszensz, kiknek dőltek be egymás után az emberek

A csalók fantáziája és találékonysága nem ismer határokat. Sajnos, minden figyelmeztetés ellenére sokan újra és újra ugyanabba a hibába esnek, elhiszik a szépen hangzó ajánlatot, bedőlnek az „olcsón és ráadásul jól meg is csinálom” ígéretnek, és a gyanú legkisebb jelét is elhessegetve azt gondolják, velük ez biztosan nem történhet meg. Vagy mégis... Aszfaltozós csalók Szabolcsban vadásznak az áldozataikra.

Az aszfaltozós csalók a két szabolcsi településen ugyan elkezdték a munkát, de csak részben végezték el és az eredti díj többszörösét kérték

A Kisvárdán hallottam Facebook csoportban jelent meg egy bejegyzés: akiket az aszfaltosok megkárosítottak, jelentkezzenek a kisvárdai rendőrségen és tegyék meg a szükséges feljelentést, elkapták őket! Mint a hozzászólásokból kiderült: „a kókány, pénzlehúzósok házról-házra jártak, s leginkább idős embereknek ajánlották fel, hogy leaszfaltozzák a kapubejárót, elvégeznek munkát az udvaron, majd a munka végére dupla pénzt kértek...”

Az aszfaltozós csalók, a vármegye más településein is felbukkantak, Tiszanagyfaluban a polgárőrség hívta fel a veszélyre a lakosság figyelmét.

Aszfaltozós csalók: megtévesztés, álnevek és ráadásul a díj sokszorosát kérték a részben elvégzett munkáért

Portálunk érdeklődésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata megerősítette, hogy a feljelentést követően a kollégáik egy kisvárdai és egy tiszabezdédi ügyben a feltételezett elkövetőek elfogták és gyanúsítottként ki is hallgatták.

Mindkét esetben az aszfaltozási munkát elvállalók a megtévesztés érdekében kézzel szerződést írtak, azonban abban már nem a saját nevük szerepelt, így akarták elkerülni, hogy később felelősségre vonhatóak legyenek.

Az előleget is felvették, majd elkezdték a munkát, de csak részben végezték el, különböző indokokra hivatkozva az eredeti ár többszörösét követelték a megbízóktól, amit érthető módon nem akartak kifizetni és feljelentést tettek. A kollégáink elfogták a gyanúsítottakat – tudtuk meg Hrenkó Péter rendőr főhadnagytól.

A kisvárdai és a tiszabezdédi aszfaltozós csalók ügyében a feltételezett elkövetőket gyanúsítottként már ki is hallgatták

A sajtóreferens hangsúlyozta: érdemes megfogadni a rendőrség bűnmegelőzési tanácsait, ami úgy kezdődik, ismeretlen embert ne engedjünk be az otthonunkba, és csak azért mert felajánlja, ne bízzuk meg semmilyen munkával. Fontos, hogy nézzünk utána az adott cégnek, embernek. Legyen egy kapcsolattartó személy, akinek tudjuk a teljes nevét, elérhetőségét, így könnyebb azonosítható, hogy valós szolgáltatóról, vállalkozóról van-e szó. Előre ne fizessünk, mert pár tízezer forint előleg átadását követően feltehető, hogy soha többé nem fogjuk látni a munkásokat.

Írásban állapodjunk meg az elvégzendő munkáról – kérjünk hivatalos, a személy azonosítására szolgáló iratokat, és azok adatai szerepeljenek a szerződésben –, illetve a munkadíjról, így biztos nem ér senkit kellemetlen meglepetés és anyagi veszteség sem.

