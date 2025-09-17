szeptember 17., szerda

Átalakuló hatalmi viszonyok, a megszállás következményei és az új rendszer kialakulásának első lépései

Harminckettedik alkalommal rendezik meg a Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napot szeptember 18-án, csütörtökön Nyíregyházán, a Széchenyi utcai intézmény kutatótermében. A programok 9.30-kor kezdődnek, a köszöntők után átadják a Pro Archivo-emléklapot és kihirdetik a helyi közgyűjteményekkel, a Nyíregyházi Egyetemmel, a honismereti egyesülettel és a Szabolcs-szatmár-beregi Szemlével közös helytörténeti pályázat eredményét. A 10.30-tól kezdődő tudományos konferencia címe: Megtörés és újrarendezés – előadások 1945 történetéből; az előadások a II. világháború utáni társadalmi, politikai és gazdasági változásokat kívánják vizsgálni. Bemutatják, miképpen élte meg régiónk lakossága a háború végét, így a konferencia fókuszpontjában az átalakuló hatalmi viszonyok, a megszállás következményei és az új rendszer kialakulásának első lépései állnak.

32. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Nap
A tudományos konferencia fókuszában a II. világháború utáni társadalmi, politikai és gazdasági változások lesznek
