Ijesztően okos és hatékony ez a módszer: lebukik mindenki, aki csak a traffipaxnál lassít

Ahogy arról már több ízben beszámoltunk, óriási munkával készül az új KRESZ, ami túlzás nélkül minden közlekedő életére nagy hatással lesz. Egy új szabályrendszer megalkotásakor azonban arra is gondolni kell, mi lesz azokkal, akik fittyet hánynak annak betűire. A gyorshajtás hosszú évek óta szerepel a vezető baleseti okok között – bár úgy tűnik, a mobilozás lassan elhódítja tőle az első helyet. Van azonban egy módszer, ami a nyugat-európai országokban elképesztő eredményeket ért el a gyorshajtók elleni küzdelemben: az átlagsebesség-mérés.

Nyugat-Európában évtizedes múlttal rendelkezik az átlagsebesség-mérés

Illusztráció: Shutterstock

Átlagsebesség-mérés (section control): nincs hová bújni

Az átlagsebesség-mérés hatékonyságára számos nemzetközi példa is akad. Hollandiában az elsők között alkalmazták a rendszert, melynek lényege, hogy az arra alkalmas utakon (például autópályákon – a szerk.) adott távolságra helyezik ki a sebességmérőket. A két végpont között mérik az elhaladó autó sebességét, majd a berendezések távolságának ismeretében a rendszer kiszámolja az átlagsebességet . Nem is olyan bonyolult, legfőképp nem drága, de miért jó? Az autós hiába lassít a kamerák előtt, ha az „üres” szakaszon száguldozik, a matematika lebuktatja. Manapság egyes helyeken különösen nehéz gátat szabni a gyorshajtóknak, hiszen a navigációk nagy része ismeri a telepített kamerákat, sőt a legtöbb mobil traffipaxot is. Így maximum a berendezések közvetlen közelében fogják vissza a száguldozókat.

Egy, a Közlekedéstudományi Szemlében megjelent tanulmány viszont arra világított rá, hogy nemzetközi tapasztalatok alapján az átlagsebesség-mérés bevezetését követően a teljes forgalom kevesebb, mint 1 (!) százaléka lépi át a maximális sebességet.

Ez egy olyan adat, amit érdemes ízlelgetni, különösen a hazai, illetve európai uniós célkitűzések ismeretében, hiszen hazánkban 2030-ra a felére szeretnék csökkenteni a súlyos, illetve halálos közúti balesetek számát a 2020-as adatokhoz képest.

Új KRESZ, új küzdelem?

Az átlagsebesség-mérésről Lázár János építési és közlekedési miniszter is beszélt a közelmúltban. Mint mondta, nem tervezik az eljárás bevezetését. A hazai és nemzetközi felmérések alapján viszont jól látszik, hogy nagyon magas a módszer társadalmi támogatottsága. A Totalcar autós portál vizsgálata alapján a válaszadók több mint 70 százaléka üdvözölné ennek a bevezetését. Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató szerint is nagyon hatékony lenne.